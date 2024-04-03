Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Какой вред причинил Украине законопроект о мобилизации — ответ Разумкова arrow

Какой вред причинил Украине законопроект о мобилизации — ответ Разумкова

3 апреля 2024 21:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Какой вред причинил Украине законопроект о мобилизации — ответ Разумкова
Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что несформированный законопроект о мобилизации больно ударил по украинской экономике. Он заявил, что ущерба от документа больше, чем с начала полномасштабной интервенции России.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие убытки от законопроекта о мобилизации

По словам нардепа, только за январь этого года украинцы вывели со своих счетов 24,7 млрд гривен. Он добавил, что ущерб от законопроекта только растет.

"Когда уехавшие за границу украинцы услышали, что им будут блокировать консульские услуги, они переоформили свои паспорта на 10 лет. Как после этого они вернутся, если такое к ним отношение?" — сказал Разумков.

Политик также отметил, что в результате пункта о лишении украинцев прав на вождение автомобиля резко увеличилось количество разводов и переоформлений автомобилей.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что проблема с мобилизацией 18-летних в новом законопроекте еще не решена, хотя заявлял, что документ будет содержать такую норму.

В то же время он назвал мобилизационный законопроект "откровенным враньем" и захотел услышать по этому поводу позицию Министерства обороны Украины.

Дмитрий Разумков
Верховная Рада
Украина
мобилизация
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК