Какой вред причинил Украине законопроект о мобилизации — ответ Разумкова

Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что несформированный законопроект о мобилизации больно ударил по украинской экономике. Он заявил, что ущерба от документа больше, чем с начала полномасштабной интервенции России.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

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По словам нардепа, только за январь этого года украинцы вывели со своих счетов 24,7 млрд гривен. Он добавил, что ущерб от законопроекта только растет.

"Когда уехавшие за границу украинцы услышали, что им будут блокировать консульские услуги, они переоформили свои паспорта на 10 лет. Как после этого они вернутся, если такое к ним отношение?" — сказал Разумков.

Политик также отметил, что в результате пункта о лишении украинцев прав на вождение автомобиля резко увеличилось количество разводов и переоформлений автомобилей.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что проблема с мобилизацией 18-летних в новом законопроекте еще не решена, хотя заявлял, что документ будет содержать такую норму.

В то же время он назвал мобилизационный законопроект "откровенным враньем" и захотел услышать по этому поводу позицию Министерства обороны Украины.