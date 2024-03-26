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Мобілізація 18-річних — Разумков заявив, що проблему досі не вирішено

26 березня 2024 23:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мобілізація 18-річних — Разумков заявив, що проблему досі не вирішено
Нардеп Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нардеп Дмитро Разумков заявив, що проблема з мобілізацією 18-річних у новому законопроєкті ще не вирішена. За його словами, повідомлення про відхилення правки, які потрапили в мережі, не стосувалися цього питання.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, ця правка зʼявилася в самому Комітеті й "робила ситуацію ще гірше, ніж було в законопроєкті до першого читання". 

"У першому читанні було передбачено, що людина самостійно може визначати, коли проходити базову військову службу з 18 до 24 років. А ця правка не давала такої можливості й віддавала це на "відкуп" Кабміну, якому вірити, на жаль, сьогодні не можна", — сказав політик.

Разумков зазначив, що зараз бачить позитивні моменти з боку Міноборони, а тому цей момент у законопроєкті ще можуть змінити.

"Сподіваюсь, що разом ми допрацюємо це питання і закриємо цей кейс, щоб не було підводних каменів у цьому законопроєкті. І для того, щоб люди могли довіряти державі, а справедливість і цього разу перемогла", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію, заявивши, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Ще раніше політик назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею", та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України. 

Дмитро Разумков
Міноборони
Україна
мобілізація
законопроєкт

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