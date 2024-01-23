Мобілізація в Україні — як діяти, якщо чоловіку з білим квитком вручили повістку

Військовозобов'язаний чоловік розмовляє з представниками ТЦК. Фото: suspilne.media

Попри те, що в Україні законодавством передбачені категорії чоловіків, які мають право на відстрочку від призову за мобілізацією, зокрема особи з білим квитком, такі громадяни все одно можуть отримати повістку. Щобільше у певних випадках цей документ не рятує від мобілізації.

Що робити, якщо чоловіку з білим квитком вручають повістку та за яких обставин його можуть призвати до війська, розповів начальник юридичної групи обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Грива в коментарі "Суспільному".

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Після проходження ВЛК людина може отримати один із цих висновків:

придатний — людина придатна до військової служби та зобов'язана служити за визначеним призначенням;

— людина придатна до військової служби та зобов'язана служити за визначеним призначенням; обмежено придатний — людина може проходити військову службу, але з певними обмеженнями. Такий статус може бути визначений, якщо у людини є певні захворювання або фізичні вади, які не дозволяють проходити певні види військової служби або виконувати певні завдання в армії;

— людина може проходити військову службу, але з певними обмеженнями. Такий статус може бути визначений, якщо у людини є певні захворювання або фізичні вади, які не дозволяють проходити певні види військової служби або виконувати певні завдання в армії; непридатний з переоглядом через 6-12 місяців —непридатність до військової служби є тимчасовою і з часом його/її стан може стабілізуватися;

—непридатність до військової служби є тимчасовою і з часом його/її стан може стабілізуватися; непридатний — людина не має можливості проходити військову службу в збройних силах України через захворювання, фізичні або психічні вади, порушення зору або слуху, алергічні реакції та інше.

Український військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Що таке білий квиток, що робити якщо вручили повістку та коли можуть мобілізувати

Так, перш за все, Грива зазначив, придатність або непридатність людини до служби за висновками військово-лікарської комісії зазначається у військовому квитку.

Білим квитком називають документ, який засвідчує, що людина є непридатною або обмежено придатною до військової служби.

"Зазвичай "білим" називають військовий квиток, у якому людину визначають непридатною або обмежено придатною до служби", — пояснив Грива.

Як відомо, у мирний час обмежено придатні мають право не проходити військову службу, проте в умовах воєнного стану вони можуть бути мобілізовані. Проте, такі категорії військовозобов'язаних не можуть потрапити до десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але можуть виконувати штабну чи тилову роботу.

Вони можуть служити у:

штабах;

підрозділах забезпечення;

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

установах, організаціях;

у навчальних закладах.

Також можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.

"Це все дуже індивідуально. У положенні про військово-лікарську експертизу йдеться, що військово-лікарська комісія може довільно вказувати у висновку, які види служби та роботи протипоказані таким людям", — зазначає Юрій Грива.

Якщо людина не може бути мобілізована, вона має прийти у центр комплектування та показати документи, які це підтверджують.

"Наприклад, потрібно підтвердити, що у вас "білий квиток", троє неповнолітніх дітей чи ви самостійно виховуєте дитину. У центрі не знають про вас нічого. Перша повістка — це для того, щоб ви стали на облік", — підкреслив начальник юридичної групи ТЦК та СП.

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