Мобилизация в Украине — как поступить, если мужчине с белым билетом вручили повестку

Военнообязанный мужчина разговаривает с представителями ТЦК. Фото: suspilne.media

Несмотря на то, что в Украине законодательством предусмотрены категории мужчин, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации, в частности, лица с белым билетом, такие граждане все равно могут получить повестку. Более того в определенных случаях этот документ не спасает от мобилизации.

Что делать, если мужчине с белым билетом вручают повестку и при каких обстоятельствах его могут призвать в армию, рассказал начальник юридической группы областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Грива в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Степени пригодности к военной службе в Украине

После прохождения ВЛК человек может получить один из следующих выводов:

пригодный — человек, пригодный к военной службе и обязанный служить по определенному назначению;

— человек, пригодный к военной службе и обязанный служить по определенному назначению; ограниченно годен — человек может проходить военную службу, но с определенными ограничениями. Такой статус может быть определен, если у человека есть определенные заболевания или физические недостатки, не позволяющие проходить определенные виды военной службы или выполнять определенные задачи в армии;

— человек может проходить военную службу, но с определенными ограничениями. Такой статус может быть определен, если у человека есть определенные заболевания или физические недостатки, не позволяющие проходить определенные виды военной службы или выполнять определенные задачи в армии; непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев — непригодность к военной службе временная и со временем его/ее состояние может стабилизироваться;

— непригодность к военной службе временная и со временем его/ее состояние может стабилизироваться; непригодный — у человека нет возможности проходить военную службу в вооруженных силах Украины из-за заболеваний, физических или психических пороков, нарушения зрения или слуха, аллергических реакций и прочее.

Украинский военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Что такое белый билет, что делать, если вручили повестку и когда могут мобилизовать

Так, прежде всего, Грива отметил, что пригодность или непригодность человека к службе по выводам военно-врачебной комиссии отмечается в военном билете.

Белым билетом называют документ, удостоверяющий, что человек является непригодным или ограниченно пригодным к военной службе.

"Обычно "белым" называют военный билет, в котором человека определяют непригодным или ограниченно пригодным к службе", — пояснил Грива.

Как известно, в мирное время ограниченно пригодные вправе не проходить военную службу, однако в условиях военного положения они могут быть мобилизованы. Однако такие категории военнообязанных не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу.

Они могут служить в:

штабах;

подразделениях обеспечения;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

учреждениях, организациях;

в учебных заведениях.

Также могут выполнять задачи на передовой, если им разрешает состояние здоровья.

"Это все очень индивидуально. В положении о военно-врачебной экспертизе говорится, что военно-врачебная комиссия может произвольно указывать в выводе, какие виды службы и работы противопоказаны таким людям", — отмечает Юрий Грива.

Если человек не может быть мобилизован, он должен прийти в центр комплектования и показать документы, подтверждающие это.

"Например, нужно подтвердить, что у вас "белый билет", трое несовершеннолетних детей или вы самостоятельно воспитываете ребенка. В центре не знают о вас ничего. Первая повестка — это для того, чтобы вы стали на учет", — подчеркнул начальник юридической группы ТЦК и СП.

Раньше мы информировали, что делать, если вам отказали в получении отсрочки от мобилизации без прохождения ВВК.

Напомним, мы писали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Также мы сообщали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.