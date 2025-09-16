Відео
Україна
Відео

Інвалідність дружини — чи може чоловік виїхати за кордон

Інвалідність дружини — чи може чоловік виїхати за кордон

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:20
Виїзд за кордон - чи може чоловік виїхати, якщо дружина інвалід
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо військовозобов’язаний громадянин супроводжує дружину з інвалідністю, він має законне право виїжджати за кордон. Діагноз дружини при цьому не має жодного значення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виїзд за кордон — відкритий чи ні

На час повномасштабної російсько-української війни державний кордон був закритий для вільного виїзду військовозобов’язаних громадян.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він виїхати за кордон разом із дружиною, у якої офіційно діагностовано інвалідність.

"Так, у такій ситуації чоловік має право перетнути кордон України, як супроводжуючий дружини з інвалідністю", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Які документи потрібні, чи впливає діагноз

Для виїзду за такою причиною громадянину потрібно дотриматися кількох важливих умов.

По-перше, потрібно мати при собі чинний військово-обліковий документ, а також не перебувати у розшуку ТЦК.

По-друге, потрібно мати документи, які підтверджують інвалідність дружини (наприклад, пенсійне посвідчення) та факт родинного зв’язку (свідоцтво про шлюб).

Щодо того, чи має якесь значення у цій ситуації діагноз людини з інвалідністю, Айвазян підкреслив: "Саме для перетину не має".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки українців віком 18-22 роки виїхали до Польщі після відкриття для них державного кордону.

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять з України в 2025 році громадянина, який мають чинне бронювання від мобілізації.

родина документи військовозобов'язані особа з інвалідністю виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
