Виїзд за кордон - чи може чоловік виїхати, якщо дружина інвалід

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо військовозобов’язаний громадянин супроводжує дружину з інвалідністю, він має законне право виїжджати за кордон. Діагноз дружини при цьому не має жодного значення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

На час повномасштабної російсько-української війни державний кордон був закритий для вільного виїзду військовозобов’язаних громадян.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він виїхати за кордон разом із дружиною, у якої офіційно діагностовано інвалідність.

"Так, у такій ситуації чоловік має право перетнути кордон України, як супроводжуючий дружини з інвалідністю", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Які документи потрібні, чи впливає діагноз

Для виїзду за такою причиною громадянину потрібно дотриматися кількох важливих умов.

По-перше, потрібно мати при собі чинний військово-обліковий документ, а також не перебувати у розшуку ТЦК.

По-друге, потрібно мати документи, які підтверджують інвалідність дружини (наприклад, пенсійне посвідчення) та факт родинного зв’язку (свідоцтво про шлюб).

Щодо того, чи має якесь значення у цій ситуації діагноз людини з інвалідністю, Айвазян підкреслив: "Саме для перетину не має".

