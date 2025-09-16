Выезд за границу - может ли муж выехать, если жена инвалид

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если военнообязанный гражданин сопровождает жену с инвалидностью, он имеет законное право выезжать за границу. Диагноз жены при этом не имеет никакого значения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Выезд за границу — открыт или нет

На время полномасштабной российско-украинской войны государственная граница была закрыта для свободного выезда военнообязанных граждан.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу вместе с женой, у которой официально диагностирована инвалидность.

"Да, в такой ситуации мужчина имеет право пересечь границу Украины, как сопровождающий жены с инвалидностью", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какие документы нужны, влияет ли диагноз

Для выезда по такой причине гражданину нужно соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, нужно иметь при себе действующий военно-учетный документ, а также не находиться в розыске ТЦК.

Во-вторых, нужно иметь документы, подтверждающие инвалидность жены (например, пенсионное удостоверение) и факт родственной связи (свидетельство о браке).

Относительно того, имеет ли какое-то значение в этой ситуации диагноз человека с инвалидностью, Айвазян подчеркнул: "Именно для пересечения не имеет".

