Инвалидность жены — может ли муж выехать за границу

Инвалидность жены — может ли муж выехать за границу

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:20
Выезд за границу - может ли муж выехать, если жена инвалид
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если военнообязанный гражданин сопровождает жену с инвалидностью, он имеет законное право выезжать за границу. Диагноз жены при этом не имеет никакого значения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Выезд за границу — открыт или нет

На время полномасштабной российско-украинской войны государственная граница была закрыта для свободного выезда военнообязанных граждан.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу вместе с женой, у которой официально диагностирована инвалидность.

"Да, в такой ситуации мужчина имеет право пересечь границу Украины, как сопровождающий жены с инвалидностью", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какие документы нужны, влияет ли диагноз

Для выезда по такой причине гражданину нужно соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, нужно иметь при себе действующий военно-учетный документ, а также не находиться в розыске ТЦК.

Во-вторых, нужно иметь документы, подтверждающие инвалидность жены (например, пенсионное удостоверение) и факт родственной связи (свидетельство о браке).

Относительно того, имеет ли какое-то значение в этой ситуации диагноз человека с инвалидностью, Айвазян подчеркнул: "Именно для пересечения не имеет".

Напомним, мы ранее писали о том, сколько украинцев в возрасте 18-22 года выехали в Польшу после открытия для них государственной границы.

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли из Украины в 2025 году гражданина, который имеют действующее бронирование от мобилизации.

семья документы военнообязанные лицо с инвалидностью выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
