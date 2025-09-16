Выезд за границу - может ли муж выехать, если жена инвалид

Инвалидность жены — может ли муж выехать за границу
Если военнообязанный гражданин сопровождает жену с инвалидностью, он имеет законное право выезжать за границу. Диагноз жены при этом не имеет никакого значения.
Выезд за границу — открыт или нет
На время полномасштабной российско-украинской войны государственная граница была закрыта для свободного выезда военнообязанных граждан.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу вместе с женой, у которой официально диагностирована инвалидность.
"Да, в такой ситуации мужчина имеет право пересечь границу Украины, как сопровождающий жены с инвалидностью", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Какие документы нужны, влияет ли диагноз
Для выезда по такой причине гражданину нужно соблюсти несколько важных условий.
Во-первых, нужно иметь при себе действующий военно-учетный документ, а также не находиться в розыске ТЦК.
Во-вторых, нужно иметь документы, подтверждающие инвалидность жены (например, пенсионное удостоверение) и факт родственной связи (свидетельство о браке).
Относительно того, имеет ли какое-то значение в этой ситуации диагноз человека с инвалидностью, Айвазян подчеркнул: "Именно для пересечения не имеет".
