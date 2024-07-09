Увольнение с военной службы, влияет ли на него решение ВВК о пригодности

Инвалидность и решение ВВК о пригодности — может ли такой военный уволиться
Военнослужащий, имеющий инвалидность, может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины. Это можно сделать даже в ситуации, когда в решении военно-врачебной комиссии указано, что этот военный признан годным к военной службе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что важнее — инвалидность или решение ВВК
Некоторые военнослужащие, проходящие военную службу в рядах ВСУ, могут уволиться на основании наличия у них инвалидности.
"С 18 мая 2024 года военнослужащие получили возможность уволиться с военной службы по состоянию здоровья, в частности, в связи с наличием инвалидности (если они не выразили желания продолжать военную службу)", — говорится в ответе специалистов.
При этом даже наличие решения ВВК, в котором указано о пригодности этого лица к службе в армии, не может отрицать факт наличия инвалидности.
Как уволиться из ВСУ в такой ситуации
Для того чтобы уволиться в такой ситуации, военнослужащий должен написать рапорт на увольнение.
"Обязательно указываете, что не желаете продолжать военную службу, приобщаете копии документов, подтверждающих наличие у Вас группы инвалидности (обычно это справка к акту осмотра МСЭК, индивидуальная программа реабилитации инвалида), и ждете приказ об увольнении", — говорится в объяснении юристов.
Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.
Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.
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