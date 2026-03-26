Юнаки 2009 року народження мають до кінця липня стати на облік

Неповнолітні українці мають стати на військовий облік. Йдеться про юнаків 2009 року. Крайній строк постановки таких хлопців на облік — до 31 липня поточного року.

Про це 24 березня повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік, треба особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання. Також можна скористатися онлайн-послугою: пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок "Резерв+".

На облік не беруть тих, хто відбуває покарання, а також громадян, до яких застосували примусові заходи медичного характеру. За несвоєчасну постановку на облік не каратимуть юнаків, які мали на це поважні причини.

Що може бути підставою для невчасної постановки на облік:

захворювання;

обставини стихійного характеру;

перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

інші обставини, через які не вдалося пройти ідентифікацію або особисто прийти до ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовозобов'язаний, який завідує лабораторією, може претендувати на відстрочку від мобілізації. Йдеться про тих, хто працює в коледжі щонайменше на 0,75 ставки. Крім того, навчальний заклад має бути основним місцем роботи.

