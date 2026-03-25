Притула оцінив можливість мобілізації старшого сина
Український волонтер та громадський діяч Сергій Притула прокоментував тему можливої мобілізації свого старшого сина. Йдеться про 17-річного Дмитра. За словами Притули, він не виключає такого сценарію в майбутньому.
При цьому питання вже обговорювалося всередині сім'ї, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Культура".
Син Притули допомагає армії
Український шоумен та волонтер зазначив, що його син цікавиться технологіями і вже має практичний досвід. Під час канікул Дмитро допомагав у роботі фонду, займаючись прошивкою дронів. Він уміє працювати з технікою і розбиратися в складних процесах. Цей напрям, за словами волонтера, викликає в нього інтерес.
Водночас Сергій Притула підкреслив, що на даному етапі пріоритетом залишається навчання. Дмитро є студентом першого курсу Київського політехнічного інституту. Остаточне рішення про подальший шлях він має ухвалити самостійно. Батько підтримує право сина на власний вибір.
"Я розмовляю з ним про це. У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд, де він займався прошивкою дронів", — пояснив Притула.
