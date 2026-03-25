Головна Мобілізація Притула оцінив можливість мобілізації старшого сина

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 04:30
Волонтер та шоумен Сергій Притула. Фото: УНІАН

Український волонтер та громадський діяч Сергій Притула прокоментував тему можливої мобілізації свого старшого сина. Йдеться про 17-річного Дмитра. За словами Притули, він не виключає такого сценарію в майбутньому.

При цьому питання вже обговорювалося всередині сім'ї, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Культура".

Читайте також:

Син Притули допомагає армії

Український шоумен та волонтер зазначив, що його син цікавиться технологіями і вже має практичний досвід. Під час канікул Дмитро допомагав у роботі фонду, займаючись прошивкою дронів. Він уміє працювати з технікою і розбиратися в складних процесах. Цей напрям, за словами волонтера, викликає в нього інтерес.

Волонтер Сергей Притула и фехтовальщица Ольга Харлан
Сергій Притула та Ольга Харлан. Фото: instagram.com/siriy_ua/

Водночас Сергій Притула підкреслив, що на даному етапі пріоритетом залишається навчання. Дмитро є студентом першого курсу Київського політехнічного інституту. Остаточне рішення про подальший шлях він має ухвалити самостійно. Батько підтримує право сина на власний вибір.

"Я розмовляю з ним про це. У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд, де він займався прошивкою дронів", — пояснив Притула.

Нагадаємо, українські військовослужбовці з інвалідністю можуть дистанційно її підтверджувати навіть з-за кордону.

Мобілізовані на півтора року українські офіцери не зможуть покинути військо до закінчення війни з Росією.

Сергій Притула мобілізація волонтери війна в Україні волонтерство
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
