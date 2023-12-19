Мобілізація жінок в Україні - юрист пояснила законність

Жінки на службі в армії. Фото: з відкритих джерел

Про мобілізацію жінок в Україні почали говорити через заяву народної депутатки, цього вистачило, аби ця тема стала сенсативною для українського суспільства. Не так давно, з 1 жовтня, в Україні зобов'язали ставати на військовий облік жінок певних професій. Тепер, ймовірно, розглядатиметься можливість їх мобілізації, якщо в Раді ухвалять деякі зміни.

Що каже закон України і що має знати кожна українська жінка — Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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— Чи законно мобілізовувати жінок, якщо є потенціал мобілізації чоловіків?

— Мобілізація жінок в Україні базується на законодавстві. Нормативно-правові акти, що стосуються військового обовʼязку та мобілізації не розрізняють військовозобовʼязаних за статтю.

На сьогодні не всі жінки є військовозобовʼязаними. Однак для мобілізації тих жінок, які є військовозобовʼязаними усі законні можливості наявні. Це визначає, зокрема, ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".

Під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, принаймні поки що. Але вони, безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах з чоловіками.

На військовозобов’язаних жінок покладаються такі самі обов’язки, як і на чоловіків. Вони повинні:

ставати на військовий облік,

проходити підготовку до служби,

повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації / проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

Тобто законодавство не розрізняє військовозобов’язаних жінок і чоловіків.

— Чи може з'явитися механізм бронювання жінок роботодавцями?

Для військовозобов’язаних жінок немає автоматичної відстрочки від мобілізації за ознакою статі. Проте, щоб захистити материнство та дитинство, законодавство визначає, що на військову службу під час мобілізації не призивають деякі категорії жінок (вагітні, у декреті).

Як зазначала раніше, не розрізняють військовозобовʼязаних за статтю, а тому механізм бронювання жінок є аналогічний. Порядок бронювання передбачений постановою КМУ від 27.01.2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

— Чи будуть винятки, які жінки не підлягають мобілізації?

— Законом встановлено, що винятком є вагітні жінки та ті, які перебувають у декретній відпустці.

Жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані у воєнний час. Але, існує перелік винятків, коли таких жінок не мають права відправляти на фронт.

Нагадаємо, на думку відомого військового — жінка це рівнозначна бойова одиниця чоловіку і статева приналежність немає жодного значення. Чоловіки та жінки є рівними поміж собою, а у час повномасштабної війни кожен повнолітній громадянин повинен перебувати на військовому обліку.