Мобилизация женщин в Украине – юрист объяснила законность

Женщины на службе в армии. Фото: из открытых источников

О мобилизации женщин в Украине начали говорить из-за заявления народного депутата, этого хватило, чтобы тема стала сенсативной для украинского общества. Не так давно, с 1 октября, в Украине обязали становиться на военный учет женщин определенных профессий. Теперь, вероятно, будет рассмотрена возможность их мобилизации, если в Раде примут некоторые изменения.

Что говорит закон Украины и что должна знать каждая украинская женщина — Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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— Законно ли мобилизовывать женщин, если есть потенциал мобилизации мужчин?

— Мобилизация женщин в Украине основывается на законодательстве. Нормативно-правовые акты, касающиеся воинского долга и мобилизации, не различают военнообязанных по статье.

На сегодняшний день не все женщины военнообязанные. Однако для мобилизации тех женщин, которые военнообязанные все законные возможности. Это определяет, в частности, ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию, по крайней мере, пока. Но они, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время или же пойти на службу добровольно, подписав контракт.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами.

На военнообязанных женщин возлагаются такие же обязанности, как и на мужчин. Они должны:

становиться на военный учет,

проходить подготовку к службе,

сообщать военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т.д.

То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

— Может ли появиться механизм бронирования женщин работодателями?

Для военнообязанных женщин нет автоматической отсрочки от мобилизации по признаку пола. Однако, чтобы защитить материнство и детство, законодательство определяет, что военную службу во время мобилизации не призывают некоторые категории женщин (беременные, в декрете).

Как отмечала ранее, не различают военнообязанных по полу, а потому механизм бронирования женщин аналогичен. Порядок бронирования предусмотрен постановлением КМУ от 27.01.2023 г. №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

— Будут ли исключения, какие женщины не подлежат мобилизации?

— Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и те, которые находятся в декретном отпуске.

Женщины по медицинской и фармацевтической специальности, состоящие на военном учете, могут быть мобилизованы в военное время. Но существует список исключений, когда таких женщин не имеют права отправлять на фронт.

Напомним, по мнению известного военного — женщина это равнозначная боевая единица мужчине и половая принадлежность не имеет никакого значения. Мужчины и женщины равны между собой, а во время полномасштабной войны каждый совершеннолетний гражданин должен состоять на военном учете.