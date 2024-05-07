Юрист объяснил, имеют ли право на отсрочку студенты магистратуры с дипломами специалистов
Даже в условиях военного положения и общей мобилизации некоторые граждане имеют право на отсрочку. В частности, это касается должностных лиц государственных органов, народных депутатов, судей, членов правительства, работников органов военного управления, научных и научно-педагогических работников.
Юрист Андрей Топчий на сайте Всеукраинского онлайн-сервиса консультаций по законодательству в воскресенье, 28 апреля, объяснил, могут ли получить отсрочку граждане, которые учатся на магистратуре, однако уже имеют диплом специалиста по другой специальности.
Что говорит юрист о праве студентов магистратуры на отсрочку от мобилизации
Топчий отметил, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме.
Также не могут мобилизовать студентов, который получают уровень образования выше уже полученного ими, докторанты и те, кого зачислили на обучение в интернатуру.
Согласно части второй статьи десять Закона Украины "Об образовании", уровнями образования являются:
- дошкольное образование;
- начальное образование;
- базовое среднее образование;
- профильное среднее образование;
- первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
- профессиональное высшее образование;
- начальный уровень (краткий цикл) высшего образования;
- первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
- второй (магистерский) уровень высшего образования;
- третий (образовательно-научный или образовательно-творческий) уровень высшего образования.
Топчий подчеркнул, что высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) приравнивается к высшему образованию степени магистра.
"Лицо уже получило магистерский уровень образования, поэтому повторное поступление в магистратуру не приведет к предоставлению такому лицу права на отсрочку", — подытожил он.
Напомним, в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Ранее юрист Юрий Танасийчук рассказал, почему военнообязанные дважды будут проходить ВВК.
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