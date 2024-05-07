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Юрист объяснил, имеют ли право на отсрочку студенты магистратуры с дипломами специалистов

7 мая 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Юрист объяснил, имеют ли право на отсрочку студенты магистратуры с дипломами специалистов
Студенты на паре. Фото иллюстративное: bigkyiv.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Даже в условиях военного положения и общей мобилизации некоторые граждане имеют право на отсрочку. В частности, это касается должностных лиц государственных органов, народных депутатов, судей, членов правительства, работников органов военного управления, научных и научно-педагогических работников.

Юрист Андрей Топчий на сайте Всеукраинского онлайн-сервиса консультаций по законодательству в воскресенье, 28 апреля, объяснил, могут ли получить отсрочку граждане, которые учатся на магистратуре, однако уже имеют диплом специалиста по другой специальности.

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Скриншот вопроса юристу

Что говорит юрист о праве студентов магистратуры на отсрочку от мобилизации

Топчий отметил, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме.

Также не могут мобилизовать студентов, который получают уровень образования выше уже полученного ими, докторанты и те, кого зачислили на обучение в интернатуру.

Согласно части второй статьи десять Закона Украины "Об образовании", уровнями образования являются:

  • дошкольное образование;
  • начальное образование;
  • базовое среднее образование;
  • профильное среднее образование;
  • первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
  • второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
  • третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;
  • профессиональное высшее образование;
  • начальный уровень (краткий цикл) высшего образования;
  • первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
  • второй (магистерский) уровень высшего образования;
  • третий (образовательно-научный или образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Топчий подчеркнул, что высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) приравнивается к высшему образованию степени магистра.

"Лицо уже получило магистерский уровень образования, поэтому повторное поступление в магистратуру не приведет к предоставлению такому лицу права на отсрочку", — подытожил он.

Напомним, в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Ранее юрист Юрий Танасийчук рассказал, почему военнообязанные дважды будут проходить ВВК.

война
военный призыв
мобилизация
война в Украине
отсрочка
военнообязанные

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