Юрист объяснил, как обновить данные в ТЦК СП при наличии отсрочки

Призывники в ТЦК СП. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, в результате чего гражданам Украины нужно обновлять свои данные в ТЦК СП. В частности наличие отсрочки от мобилизации не освобождает от обновления данных в центрах комплектования.

Как в таком случае обновить свои данные, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии телеканалу ICTV.

Читайте также:

Как обновить данные в ТЦК с наличием отсрочки

В случае отсрочки от мобилизации, по словам адвоката, следует подготовить два пакета документов, которые могут ее подтвердить.

Отсрочку может предоставлять:

обучение;

бронирование;

наличие несовершеннолетних детей;

если человек попечитель или опекун.

Это касается и лиц, лечащихся и имеющих основания для получения отсрочки по решению ВВК. Далее следует сделать копии документов и заверить у нотариуса. Один пакет следует направить ценным письмом на почту ТЦК.

"Они могут предоставить ответ о получении, а могут и не предоставить, поэтому его не обязательно ждать. Скорее всего, ответ будет стандартным, что лицо обязано явиться в ТЦК для обновления данных. Поэтому перед этим следует подготовить второй пакет документов. Желательно, чтобы эти документы были у вас с собой, когда вы посещаете ТЦК и СП", — отметил Кравец.

По приходу в ТЦК следует уведомить лиц, которые будут принимать документы, о наличии права на отсрочку и отметить, что все необходимые документы были доставлены в ТЦК по почте. Вторая копия документов, как добавил правозащитник, должна быть всегда у военнообязанного.

Адвокат добавил, что в таких случаях ТЦК обычно не нарушают свои обязанности и направляется на прохождение ВВК. Там также необходимо предоставить все документы, подтверждающие неудовлетворительное состояние здоровья.

"Если ВВК признает состояние здоровья человека неудовлетворительным, то ему дается, согласно новому закону, отсрочку на 6-12 месяцев. Раньше давали 3 месяца отсрочки от мобилизации с правом дальнейшего прохождения ВВК", — отметил он.

Что делать, если в ТЦК игнорируют доказательство отсрочки

Если отсрочка не доказана, ТЦК обвинит военнообязанного в уклонении от мобилизации, за что наступает уголовная ответственность. Однако если у человека есть все имеющиеся документы для отсрочки, но они умышленно игнорируются, то уголовная ответственность за превышение служебных полномочий уже наступает для работников ТЦК.

Адвокат подчеркнул, что также нужно обязательно уведомить работников ТЦК о наличии этих документов, чтобы их тщательно проверили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, работники каких профессий смогут получить отсрочку от мобилизации.

Также мы писали о том, какие болезни эндокринной системы освобождают от мобилизации в армию.