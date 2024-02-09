Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Юрист пояснив, як вчинити, коли МСЕК відмовляє у III групі інвалідності arrow

Юрист пояснив, як вчинити, коли МСЕК відмовляє у III групі інвалідності

9 лютого 2024 19:40
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні: якщо військовозобов'язаному відмовляють у III групі інвалідності варто вчинити по іншому
Пройти ЛКК можна у будь-якій лікарні. Фото: УНІАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Українські юристи останнім часом доволі часто отримують скарги від військовозобов'язаних, що лікарі медико-соціальної експертизи (МСЕК) відмовляються давати хворим III групу інвалідності, коли для цього є законні підстави. Як людині довести свою правоту?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

Читайте також:

За словами адвоката, сьогодні доволі поширена практика, коли лікарі МСЕК не хочуть давати військовозобов'язаним чоловікам III групу або замість II дають III, тобто занижують реальний стан здоров'я.

"У таких випадках я рекомендую звертатися до іншого МСЕК, бо зараз у них в Україні вже не діє принцип територіальності. Тобто ви можете пройти лікарську консультативну комісію в будь-якому медичному закладі та звернутися до будь-якого МСЕК, наприклад, в іншій області. Це варто спробувати. Тут більше не юридичне питання, а практичне", — порадив Олександр Потєшін.

Раніше адвокат пояснив, чи можна отримати відстрочку від мобілізації заочно. Також юрист розповів алгоритм дій, якщо військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи.

війна
мобілізація
лікарі
військовозобов'язані
особа з інвалідністю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі