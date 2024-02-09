Мобілізація в Україні: якщо військовозобов'язаному відмовляють у III групі інвалідності варто вчинити по іншому

Юрист пояснив, як вчинити, коли МСЕК відмовляє у III групі інвалідності
Українські юристи останнім часом доволі часто отримують скарги від військовозобов'язаних, що лікарі медико-соціальної експертизи (МСЕК) відмовляються давати хворим III групу інвалідності, коли для цього є законні підстави. Як людині довести свою правоту?
Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.
За словами адвоката, сьогодні доволі поширена практика, коли лікарі МСЕК не хочуть давати військовозобов'язаним чоловікам III групу або замість II дають III, тобто занижують реальний стан здоров'я.
"У таких випадках я рекомендую звертатися до іншого МСЕК, бо зараз у них в Україні вже не діє принцип територіальності. Тобто ви можете пройти лікарську консультативну комісію в будь-якому медичному закладі та звернутися до будь-якого МСЕК, наприклад, в іншій області. Це варто спробувати. Тут більше не юридичне питання, а практичне", — порадив Олександр Потєшін.
Раніше адвокат пояснив, чи можна отримати відстрочку від мобілізації заочно. Також юрист розповів алгоритм дій, якщо військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи.
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