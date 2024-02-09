Мобілізація в Україні: якщо військовозобов'язаному відмовляють у III групі інвалідності варто вчинити по іншому

Пройти ЛКК можна у будь-якій лікарні. Фото: УНІАН

Українські юристи останнім часом доволі часто отримують скарги від військовозобов'язаних, що лікарі медико-соціальної експертизи (МСЕК) відмовляються давати хворим III групу інвалідності, коли для цього є законні підстави. Як людині довести свою правоту?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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За словами адвоката, сьогодні доволі поширена практика, коли лікарі МСЕК не хочуть давати військовозобов'язаним чоловікам III групу або замість II дають III, тобто занижують реальний стан здоров'я.

"У таких випадках я рекомендую звертатися до іншого МСЕК, бо зараз у них в Україні вже не діє принцип територіальності. Тобто ви можете пройти лікарську консультативну комісію в будь-якому медичному закладі та звернутися до будь-якого МСЕК, наприклад, в іншій області. Це варто спробувати. Тут більше не юридичне питання, а практичне", — порадив Олександр Потєшін.

Раніше адвокат пояснив, чи можна отримати відстрочку від мобілізації заочно. Також юрист розповів алгоритм дій, якщо військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи.