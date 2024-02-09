Мобилизация в Украине: если военнообязанному отказывают в III группе инвалидности, следует поступить по другому

Юрист объяснил, как поступить, когда МСЭК отказывает в III группе инвалидности
Украинские юристы в последнее время довольно часто получают жалобы от военнообязанных, что врачи медико-социальной экспертизы (МСЭК) отказываются давать больным III группу инвалидности, когда для этого есть законные основания. Как человеку доказать свою правоту?
Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.
По словам адвоката, сегодня довольно распространена практика, когда врачи МСЭК не хотят давать военнообязанным мужчинам III группу, или вместо II дают III, то есть занижают реальное состояние здоровья.
"В таких случаях я рекомендую обращаться в другой МСЭК, потому что сейчас у них в Украине уже не действует принцип территориальности. То есть вы можете пройти врачебную консультативную комиссию в любом медицинском учреждении и обратиться в любое МСЭК, например, в другой области. Это стоит попробовать. Здесь больше не юридический вопрос, а практический", — посоветовал Александр Потешин.
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