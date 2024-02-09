Мобилизация в Украине: если военнообязанному отказывают в III группе инвалидности, следует поступить по другому

Пройти комиссию можно в любой больнице. Фото: УНИАН

Украинские юристы в последнее время довольно часто получают жалобы от военнообязанных, что врачи медико-социальной экспертизы (МСЭК) отказываются давать больным III группу инвалидности, когда для этого есть законные основания. Как человеку доказать свою правоту?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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По словам адвоката, сегодня довольно распространена практика, когда врачи МСЭК не хотят давать военнообязанным мужчинам III группу, или вместо II дают III, то есть занижают реальное состояние здоровья.

"В таких случаях я рекомендую обращаться в другой МСЭК, потому что сейчас у них в Украине уже не действует принцип территориальности. То есть вы можете пройти врачебную консультативную комиссию в любом медицинском учреждении и обратиться в любое МСЭК, например, в другой области. Это стоит попробовать. Здесь больше не юридический вопрос, а практический", — посоветовал Александр Потешин.

Ранее адвокат объяснил, можно ли получить отсрочку от мобилизации заочно. Также юрист рассказал алгоритм действий, если военные остановили автомобиль на блокпосте и требуют у водителя документы.