Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права arrow

Юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права

26 апреля 2024 09:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права
Военный общается с водителем. Фото иллюстративный: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство обороны Украины опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации. Среди всего прочего уклонистов могут ограничивать в праве управлять транспортными средствами.

Ситуацию в комментарии РБК-Украина объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

Читайте также:

Когда могут ограничить право управлять автомобилем

В случае, когда военнообязанный сознательно нарушает мобилизационное законодательство, начальник ТЦК и СП может обратиться в Национальную полицию для объявления этого лица в розыск, проведение его административного задержания и доставки в военкомат.

Адвокат отметил, что если задержание оказывается невозможным, то в адрес мужчины направляется документ, который называется "требование".

"Отличие повестки и требования состоит в том, что повестка "предлагает" человеку явиться в ТЦК и СП, а "требование" требует сделать это", — объясняет Ярослав Звоненко.

ТЦК и СП имеют право направлять гражданам Украины "требования" о выполнении военно-учетного долга.

"Требование" — это документ, отличающийся от повестки. Ее присылают в случае, если военнообязанный гражданин не явился в ТЦК и СП по вызову по повестке или же не выполнил другие свои обязательства по военному учету.

Требование считается врученным:

  • После личного получения гражданином под роспись;
  • После 10 дней с момента отправки заказного письма с уведомлением о вручении.

Юрист подчеркнул, что исполненной "требование" считается, когда военнообязанным исполнены в полной мере военно-учетные обязанности изложены в "требовании", отозванной – после завершения мобилизации.

Лишение права управления транспортным средством

Если в течение десяти дней военнообязанный игнорирует "требование", ТЦК и СП обращается с исковым заявлением в суд о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортными средствами во время мобилизации.

"Важно понимать, что такое ограничение не лишает права управления транспортными средствами на какой-либо конкретный промежуток времени, не изымается водительское удостоверение, а делает невозможным такое право до момента, пока мужчина не выполнит требования или не завершится действия правового режима военного положения и общей мобилизации", — отмечает Звоненко.

Ранее адвокат Николай Максимов рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней.

Исследователи Texty.org считают, что ТЦК и СП не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные.

война
Украина
водительское удостоверение
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри