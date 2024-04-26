Юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права

Военный общается с водителем. Фото иллюстративный: Фокус

Министерство обороны Украины опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации. Среди всего прочего уклонистов могут ограничивать в праве управлять транспортными средствами.

Ситуацию в комментарии РБК-Украина объяснил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

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В случае, когда военнообязанный сознательно нарушает мобилизационное законодательство, начальник ТЦК и СП может обратиться в Национальную полицию для объявления этого лица в розыск, проведение его административного задержания и доставки в военкомат.

Адвокат отметил, что если задержание оказывается невозможным, то в адрес мужчины направляется документ, который называется "требование".

"Отличие повестки и требования состоит в том, что повестка "предлагает" человеку явиться в ТЦК и СП, а "требование" требует сделать это", — объясняет Ярослав Звоненко.

ТЦК и СП имеют право направлять гражданам Украины "требования" о выполнении военно-учетного долга.

"Требование" — это документ, отличающийся от повестки. Ее присылают в случае, если военнообязанный гражданин не явился в ТЦК и СП по вызову по повестке или же не выполнил другие свои обязательства по военному учету.

Требование считается врученным:

После личного получения гражданином под роспись;

После 10 дней с момента отправки заказного письма с уведомлением о вручении.

Юрист подчеркнул, что исполненной "требование" считается, когда военнообязанным исполнены в полной мере военно-учетные обязанности изложены в "требовании", отозванной – после завершения мобилизации.

Лишение права управления транспортным средством

Если в течение десяти дней военнообязанный игнорирует "требование", ТЦК и СП обращается с исковым заявлением в суд о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортными средствами во время мобилизации.

"Важно понимать, что такое ограничение не лишает права управления транспортными средствами на какой-либо конкретный промежуток времени, не изымается водительское удостоверение, а делает невозможным такое право до момента, пока мужчина не выполнит требования или не завершится действия правового режима военного положения и общей мобилизации", — отмечает Звоненко.

Ранее адвокат Николай Максимов рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней.

Исследователи Texty.org считают, что ТЦК и СП не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные.