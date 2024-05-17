Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Суспільне

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Если мужчина не выполняет это обязательство, ему могут выписать штраф.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в комментарии ТСН.ua в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Какое наказание грозит за нарушение законодательства о мобилизации

Юрист заявил, что требовать военно-учетные документы могут сотрудники ТЦК, полиция или пограничная служба. В случае их отсутствия мужчине могут выписать повестку.

"Ответственность за отсутствие военно-учетного документа. Первая ситуация – в соответствии с частью 6 статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливается обязанность для всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского", — отметил юрист.

Он заявил, что отсутствие с собой военно-учетного документа или отказ его показать является очевидным невыполнением положений части 6 статьи 22 соответствующего Закона. Это может привести к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, касающееся нарушений в сфере обороны, мобилизационной готовности и мобилизации в период. В результате может быть наложен штраф в размере от 17000 грн до 25500 грн.

Однако если полицейский выяснит, что мужчина игнорировал повестку или нарушил правила военного учета, он может задержать его и доставить в ТЦК.

"Если полицейский обнаружит, что гражданину ранее вручалась повестка, но тот не явился в ТЦК или установит другое нарушение правил военного учета, то он будет иметь право задержать и доставить такое лицо в ТЦК, где руководитель выносит в отношении этого лица постановление о привлечении за статьей 210 или 210-1 Кодекса об админправонарушениях. Вы должны помнить — полицейский может только выявить нарушения, а решение о вынесении постановления и наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК в соответствии с требованиями части 2 статьи 235 Кодекса об админправонарушениях", — добавил Симутин.

После 18 мая, при отсутствии военно-учетного документа, ТЦК имеет право выписать штраф до 25500 грн.

Напомним, вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации определяет новые категории лиц, имеющих право на отсрочку от военной службы. К ним относятся некоторые государственные служащие и силовики.

Ранее адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет заставлять граждан явиться в ТЦК и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение от службы.