Юрист розповів про поширене порушення ТЦК під час мобілізації

Співробітники ТЦК перевіряють документи у чоловіків. Фото: krapka.rv.ua

Експерти назвали порушення, яке найчастіше допускають працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та співробітники поліції під час вручення повісток військовозобов'язаним громадянам. Попри те, що їх вручати можна у будь-якому місці, силовики іноді не дотримуються процедури, перевищуючи законні повноваження.

Про це розповів юрист Володимир Крекотень в Instagram.

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Чи можуть працівники ТЦК вимагати документи

Юрист пояснив, що повістку з викликом у ТЦК можна вручати скрізь, адже в законі немає жодних обмежень щодо цього. Втім, це не означає, що правоохоронці роблять це правомірно.

Для того, щоб силовики могли внести у заготовлений бланк повістки особисту інформацію громадянина, мають спочатку встановити його особу. А це можливо шляхом перевірки документів. При цьому вимагати пред'явлення документів можна виключно у випадках, які передбачаються чинним законодавством. Проблема в тому, що намір виписати повістку до таких випадків не відноситься.

Ситуації, коли поліція може вимагати показати документи, передбачені законом "Про Національну поліцію". Якщо правоохоронці чи співробітники ТЦК діють як уповноважені комендантом особи, тоді вони мають право вимагати від громадянина пред'явити документи, які посвідчують особу.

"Самі по собі, представники ТЦК, якщо вони не є уповноваженими особами згідно наказу коменданта, взагалі не мають права вимагати від людини пред‘явлення документів, що підтверджують особу", — стверджує фахівець.

Коли правоохоронці можуть вимагати документи

Законні підстави для перевірки документів правоохоронцями наступні:

якщо громадянин схожий на особу, що перебуває у розшуку, чи на безвісти зниклу;

є підстави вважати, що громадянин вчинив чи планує вчинити правопорушення;

особа перебуває на території чи об’єкті зі спецрежимом;

громадянин має зброю, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений чи вимагає спецдокументів;

людина перебуває на місці кримінального, адмінправопорушення чи аварії;

громадянин порушує заборони, встановлені на території, де діє правовий режим воєнного стану.

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