Юрист рассказал о распространенном нарушении ТЦК во время мобилизации

Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин. Фото: krapka.rv.ua

Эксперты назвали нарушение, которое часто допускают работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сотрудники полиции при вручении повесток военнообязанным гражданам. Несмотря на то, что их вручать можно в любом месте, силовики иногда не соблюдают процедуру, превышая законные полномочия.

Об этом рассказал юрист Владимир Крекотень в Instagram.

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Могут ли работники ТЦК требовать документы

Юрист объяснил, что повестку с вызовом в ТЦК можно вручать везде, ведь в законе нет никаких ограничений на этот счет. Впрочем, это не значит, что правоохранители делают это правомерно.

Для того чтобы силовики могли внести в заготовленный бланк повестки личную информацию гражданина, должны сначала установить его личность. А это возможно путем проверки документов. При этом требовать предъявления документов можно только в случаях, предусматриваемых действующим законодательством. Проблема в том, что намерение выписать повестку к подобным случаям не относится.

Ситуации, когда полиция может потребовать показать документы, предусмотрены законом "О Национальной полиции". Если правоохранители или сотрудники ТЦК действуют как уполномоченные комендантом лица, они имеют право требовать от гражданина предъявить документы, удостоверяющие личность.

"Сами по себе представители ТЦК, если они не являются уполномоченными лицами согласно приказу коменданта, вообще не имеют права требовать от человека предъявления документов, подтверждающих личность", — утверждает специалист.

Когда правоохранители могут потребовать документы

Законные основания для проверки документов правоохранителями следующие:

если гражданин похож на лицо, находящегося в розыске, или на пропавшего без вести;

есть основания полагать, что гражданин совершил или планирует совершить правонарушение;

лицо находится на территории или объекте со спецрежимом;

гражданин имеет оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или требует спецдокументов;

человек находится на месте уголовного, админправонарушения или аварии;

гражданин нарушает запреты, установленные территории, где действует правовой режим военного положения.

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