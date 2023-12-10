Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Юрист рассказал о распространенном нарушении ТЦК во время мобилизации arrow

Юрист рассказал о распространенном нарушении ТЦК во время мобилизации

10 декабря 2023 08:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юрист рассказал о распространенном нарушении ТЦК во время мобилизации
Сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин. Фото: krapka.rv.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Эксперты назвали нарушение, которое часто допускают работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сотрудники полиции при вручении повесток военнообязанным гражданам. Несмотря на то, что их вручать можно в любом месте, силовики иногда не соблюдают процедуру, превышая законные полномочия.

Об этом рассказал юрист Владимир Крекотень в Instagram.

Читайте также:

Могут ли работники ТЦК требовать документы

Юрист объяснил, что повестку с вызовом в ТЦК можно вручать везде, ведь в законе нет никаких ограничений на этот счет. Впрочем, это не значит, что правоохранители делают это правомерно.

Для того чтобы силовики могли внести в заготовленный бланк повестки личную информацию гражданина, должны сначала установить его личность. А это возможно путем проверки документов. При этом требовать предъявления документов можно только в случаях, предусматриваемых действующим законодательством. Проблема в том, что намерение выписать повестку к подобным случаям не относится.

Ситуации, когда полиция может потребовать показать документы, предусмотрены законом "О Национальной полиции". Если правоохранители или сотрудники ТЦК действуют как уполномоченные комендантом лица, они имеют право требовать от гражданина предъявить документы, удостоверяющие личность.

"Сами по себе представители ТЦК, если они не являются уполномоченными лицами согласно приказу коменданта, вообще не имеют права требовать от человека предъявления документов, подтверждающих личность", — утверждает специалист.

Когда правоохранители могут потребовать документы

Законные основания для проверки документов правоохранителями следующие:

  • если гражданин похож на лицо, находящегося в розыске, или на пропавшего без вести;
  • есть основания полагать, что гражданин совершил или планирует совершить правонарушение;
  • лицо находится на территории или объекте со спецрежимом;
  • гражданин имеет оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или требует спецдокументов;
  • человек находится на месте уголовного, админправонарушения или аварии;
  • гражданин нарушает запреты, установленные территории, где действует правовой режим военного положения.

Ранее мы сообщали, что двум категориям украинцев было отказано в праве на отсрочку.

Напомним, мы писали, кто из украинских граждан рискует потерять отсрочку от мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме