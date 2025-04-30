Мобілізація студентів із травня — юрист відповів, чи буде

Студенти слухають викладача на парі. Фото: nupp.edu.ua

В Україні триває воєнний стан і мобілізація. Нещодавно з'явилася інформація, що студентам ПТУ, яким понад 25 років, приберуть відтермінування, у зв'язку з чим у багатьох виникає питання, чи мобілізуватимуть студентів з 1 травня.

Відповідь на це дав адвокат Роман Сімутін, пише "УНІАН".

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"Якщо не будуть введені зміни до законодавства, то студентів не мобілізують з 1 травня. Урядовий законопроєкт (№13193, його вже зареєстровано у Верховній Раді. — Ред.) передбачає скорочення категорій студентів, які мають право на відтермінування, але втілення положень документа в життя, я думаю, точно не відбудеться з 1 травня", — сказав адвокат.

Він також пояснив, що в останній місяць весни мобілізації не підлягають аспіранти, кандидати на докторський ступінь і викладачі. Водночас для аспірантів будуть додаткові перевірки, зокрема, вони повинні будуть скласти іспит з англійської мови.

"Чиновники вже зазначали, що планується серйозне скорочення кількості аспірантів. Якщо аспіранти не складуть іспит зі знання англійської, то будуть відрахування з вишів. Кажуть, що на відрахування чекає третина аспірантів", — заявив Сімутін.

Відповідно до закону України №10449, звільнення від призову надається аспірантам, студентам і докторантам, якщо вони здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою навчання — включно з випадками, коли навчання здійснюється дистанційно.

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