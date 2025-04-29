Виїзд за кордон аспіранта під час війни- коли це можливо

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Наявність відстрочки від мобілізації не дозволяє студентам та аспірантам виїжджати за кордон. Навіть наявність офіційного запрошення від зарубіжних організацій не скасовує заборону на перетин державного кордону.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Аспіранти, як і студенти, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який навчається в аспірантури. Він поцікавився, чи має право на перетин кордону, маючи відстрочку від мобілізації, а також офіційне запрошення на підвищення кваліфікації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив у відповіді, що це неможливо зробити навіть за наявності відстрочки.

"Відповідно до Правил перетину державного кордону громадянами України, Ви не маєте права виїзду за кордон, оскільки виїзд військовозобов'язаних, які мають оформлену відстрочки у зв'язку із навчанням, законодавством не передбачений", — підкреслив Айвазян.

Чи впливають запрошення на виїзд з України

Інший юрист, В’ячеслав Кирда, підтвердив сказане колегою і зазначив, що навіть додатковий фактор у вигляді запрошення не може змінити ситуацію на користь громадянина з відстрочкою.

"На жаль, але здобуття освіти не надає права особі на виїзд за кордон. Наявність офіційного запрошення також не відіграє тут якоїсь позитивної ролі", — зазначив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які три категорії жінок не випустять за кордон під час війни.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна виїжджати за кордон особам, виключеним з військового обліку.