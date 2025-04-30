Мобилизация студентов с мая — юрист ответил, будет ли

Студенты слушают преподавателя на паре. Фото: nupp.edu.ua

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Недавно появилась информация, что студентам ПТУ, которым больше 25 лет, уберут отсрочку, в связи с чем у многих возникает вопрос, будут ли мобилизовать студентов с 1 мая.

Ответ на это дал адвокат Роман Симутин, пишет "УНИАН".

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Подлежат ли мобилизации студенты

"Если не будут введены изменения в законодательство, то студентов не мобилизуют с 1 мая. Правительственный законопроект (№13193, он уже зарегистрирован в Верховной Раде. — Ред.) предусматривает сокращение категорий студентов, имеющих право на отсрочку, но воплощение положений документа в жизнь, я думаю, точно не произойдет с 1 мая", — сказал адвокат.

Он также пояснил, что в последний месяц весны мобилизации не подлежат аспиранты, кандидаты на докторскую степень и преподаватели. В то же время для аспирантов будут дополнительные проверки, в частности, они должны будут сдать экзамен по английскому языку.

"Чиновники уже отмечали, что планируется серьезное сокращение количества аспирантов. Если аспиранты не сдадут экзамен по знанию английского, то будут отчисления из вузов. Говорят, что отчисления ждет треть аспирантов", — заявил Симутин.

Согласно закону Украины №10449, освобождение от призыва предоставляется аспирантам, студентам и докторантам, если они получают первое высшее образование по дневной или дуальной форме обучения — включая случаи, когда обучение осуществляется дистанционно.

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