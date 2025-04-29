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Мобілізація та БЗВП —що зміниться в травні

29 квітня 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові умови у мобілізації травень 2025 - що треба знати
Процес підготовки мобілізованих. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У травні відбудуться зміни як у процесі мобілізації та мобілізаційної підготовки, так і у оформленні відстрочки від мобілізації. Ці зміни торкнуться, зокрема, застосунку "Резерв+".

Про це повідомили Генштаб ЗСУ та заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Зміни у процесі БЗВП

З 1 травня в Україні відбудуться серйозні зміни у процесі мобілізації та мобілізаційної підготовки.

Так, було ухвалене рішення, що з початку травня буде скорочений термін перепідготовки у навчальних центрів для тих громадян, які раніше мали статус "обмежено придатних".

Раніше період базової загальної військової підготовки для них становив 45 діб. З 1 травня цей термін скорочується до 30 календарних днів.

Крім того, змінюється і сам процес підготовки. Зміни включають, зокрема:

  • менший об’єм фізичних навантажень;
  • створення окремих навчальних рот чи взводів;
  • адаптацію програми для тих, хто служитиме в тилових частинах (забезпеченні, охороні, логістиці, медичних підрозділах).

Зміни у оформлення відстрочки

На початку травня зміниться процес оформлення відстрочки, зокрема, через мобільний застосунок "Резерв+".

У ньому з’являться два типи відстрочок, які можна буде оформити онлайн.

Це відстрочки для:

  • людей із тимчасовою непридатністю до служби на строк від 6 до 12 місяців (на основі висновку військово-лікарської комісії);
  • тих, у кого чоловік або дружина служать у війську і є дитина до 18 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у які підрозділи мобілізують громадян, старших 50 років.

Додамо, ми повідомляли про те, можуть розширити список педагогів на право відстрочки від мобілізації.

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