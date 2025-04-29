Державна служба якості освіти перевірить навчальні заклади, щоб виявити ухилянтів, які прикриваються освітою

Студенти йдуть з лекцій. Ілюстративне фото: freepik.com

Незабаром в Україні розпочнуться масштабні перевірки навчальних закладів, які надають вищу та фахову передвищу освіту. В рамках цих перевірок на тему корупції при мобілізації буде оглянуто 100 установ, зокрема професійно-технічні училища, коледжі та інші вищі навчальні заклади.

Про це повідомляє Державна служба якості освіти.

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Що будуть перевіряти

Повідомлення Державної служби якості освіти. Фото: Скриншот

Основною метою перевірки є виявлення недостовірних даних про здобувачів освіти. Ця ініціатива обумовлена поширеними схемами, коли чоловіки призовного віку вступають до навчальних закладів, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Державна служба якості освіти повідомила про початок перевірок, які охоплять як організацію вступної кампанії, так і організацію навчального процесу. Головною метою цих дій є усунення порушень законодавства, яке діє в період воєнного стану.

Причиною для таких перевірок стали численні випадки внесення неточних даних про здобувачів освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Зокрема, виявлені випадки запізнення з внесенням даних та відсутність інформації про чоловіків призовного віку, які отримують освіту.

Перевірки також охоплять здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та роботу аспірантів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право на відстрочку студенти старші 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, які студенти у травні можуть бути мобілізовані.