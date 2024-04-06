Юрист відповів, чи можуть вручити повістку одразу після звільнення зі строкової служби

Вручення повістки. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Україні розпочалася демобілізація військовослужбовців строкової служби. Водночас після звільнення вони мають 12 місяців відстрочки від мобілізації.

Чи має право ТЦК вручити повістку такій особі запитали на сайті з юридичної допомоги Юристи.UA.

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Чоловік розповів, що його другу вручили повістку того ж дня, як він був звільнений в запас зі строкової служби.

Він зазначив, що може стати наступним, але згідно з законом строковики, що були звільнені в запас, мають 12 місяців відстрочки від мобілізації.

Військовозобов'язаний планує протягом цього часу вступити на очне навчання та продовжити відстрочку на підставі цього.

"Це не суперечить закону, оскільки ви матимете відстрочку від мобілізації рівно на рік з дня звільнення зі служби", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Відповідь адвоката

Чоловік уточнив, якщо він розпишеться в повістці у разі її видачі, чи не означатиме це його добровільну згоду на завчасний призов.

"І чи можуть повістку видати на рік уперед, якщо воєнний стан на кілька місяців подовжується, як вони знають, що буде через рік?", — запитав він.

Адвокат наголосив, що такого не станеться, оскільки у повістці чітко вказана дата явки до ТЦК.

Відповідь адвоката

Інший юрист В'ячеслав Кирда пояснив, що загалом таку повістку можуть видати, але це не мобілізаційне розпорядження, і не бойова повістка.

"На цей момент, вашому другу немає чого боятися", — запевнив він.

Відповідь адвоката

Нагадаємо, якщо у громадянина виникають певні питання або труднощі щодо проходження ВЛК, він може звернутися за допомогою на гарячу лінію.

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