Юрист ответил, могут ли вручить повестку сразу после увольнения со срочной службы

Вручение повестки. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Украине началась демобилизация военнослужащих срочной службы. В то же время после увольнения у них есть 12 месяцев отсрочки от мобилизации.

Вправе ли ТЦК вручить повестку такому лицу спросили на сайте по юридической помощи Юристы.UA.

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Мужчина рассказал, что его другу вручили повестку в тот же день, когда он был уволен в запас со срочной службы.

Он отметил, что может стать следующим, но по закону срочники, которые были уволенны в запас, имеют 12 месяцев отсрочки от мобилизации.

Военнообязанный планирует в течение этого времени поступить на очное обучение и продолжить отсрочку на основании этого.

"Это не противоречит закону, поскольку у вас будет отсрочка от мобилизации ровно в год со дня увольнения со службы", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Ответ адвоката

Мужчина уточнил, если он распишется в повестке в случае ее выдачи, не будет ли это означать его добровольное согласие на преждевременный призыв.

"И могут ли повестку выдать на год вперед, если военное положение на несколько месяцев удлиняется, как они знают, что будет через год?", — спросил он.

Адвокат подчеркнул, что такого не произойдет, поскольку в повестке четко указана дата явки в ТЦК.

Ответ адвоката

Другой юрист Вячеслав Кирда объяснил, что в общем-то такую повестку могут выдать, но это не мобилизационное распоряжение, и не боевая повестка.

"На данный момент вашему другу нечего бояться", — заверил он.

Ответ адвоката

Напомним, если у гражданина возникают определенные вопросы или трудности по прохождению ВВК, он может обратиться за помощью на горячую линию.

Также нардеп Максим Бужанский пояснил, что грозит уклонистам, которые отказываются пройти медосмотр.