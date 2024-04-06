Мобілізація в Україні — куди звернутися, якщо є запитання з проходження ВЛК

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення даних, за якими може йти направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Якщо у громадянина виникають певні питання або труднощі щодо проходження ВЛК, він може звернутися за допомогою на гарячу лінію. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України на офіційному сайті.

Читайте також:

Так, відомо, що за роботу гарячої лінії відповідає саме відомство. Оператори цілодобово надають громадянам відповіді на питання, що пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) та медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Тож, щоб отримати допомогу від фахівців у сфері охорони здоров’я, потрібно звернутися за номером: 0 (800) 602 019.

Українці зможуть дізнатися інформацію щодо того:

як саме буде проходити ВЛК;

які довідки та аналізи необхідні;

яке медичне обслуговування можна отримати у цивільних закладах;

якими мають бути ваші дії щодо проходження реабілітації;

коли потрібно проходити МСЕК;

що потрібно робити при проходженні МСЕК;

які документи потрібні при проходженні МСЕК тощо.

Також на "гарячій лінії" громадяни можуть отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей, зокрема щодо лікування за кордоном.

Крім цього, якщо громадянин потребує підтримки у питаннях щодо проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я, процедури оскарження рішень ВЛК та інших питань — можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером: 0 (800) 500 442.

Раніше ми писали, що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, як слід проходити ВЛК, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.

Також ми інформували, яка відповідальність чекає на українців, які відмовляються проходити ВЛК.