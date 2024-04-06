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Виникли проблеми з ВЛК — українцям пояснили, куди слід звертатися за допомогою

6 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — куди звернутися, якщо є запитання з проходження ВЛК
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення даних, за якими може йти направлення на проходження військово-лікарської комісії

Якщо у громадянина виникають певні питання або труднощі щодо проходження ВЛК, він може звернутися за допомогою на гарячу лінію. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України на офіційному сайті

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Так, відомо, що за роботу гарячої лінії відповідає саме відомство. Оператори цілодобово надають громадянам відповіді на питання, що пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) та медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Тож, щоб отримати допомогу від фахівців у сфері охорони здоров’я, потрібно звернутися за номером: 0 (800) 602 019.

Українці зможуть дізнатися інформацію щодо того:

  • як саме буде проходити ВЛК;
  • які довідки та аналізи необхідні;
  • яке медичне обслуговування можна отримати у цивільних закладах; 
  • якими мають бути ваші дії щодо проходження реабілітації;
  • коли потрібно проходити МСЕК;
  • що потрібно робити при проходженні МСЕК;
  • які документи потрібні при проходженні МСЕК тощо.

Також на "гарячій лінії" громадяни можуть отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей, зокрема щодо лікування за кордоном.

Крім цього, якщо громадянин потребує підтримки у питаннях щодо проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я, процедури оскарження рішень ВЛК та інших питань — можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером: 0 (800) 500 442.

Раніше ми писали, що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як слід проходити ВЛК, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. 

Також ми інформували, яка відповідальність чекає на українців, які відмовляються проходити ВЛК.

Міноборони
Україна
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані

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