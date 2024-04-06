Мобілізація в Україні — куди звернутися, якщо є запитання з проходження ВЛК

Виникли проблеми з ВЛК — українцям пояснили, куди слід звертатися за допомогою
В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення даних, за якими може йти направлення на проходження військово-лікарської комісії.
Якщо у громадянина виникають певні питання або труднощі щодо проходження ВЛК, він може звернутися за допомогою на гарячу лінію. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України на офіційному сайті.
Так, відомо, що за роботу гарячої лінії відповідає саме відомство. Оператори цілодобово надають громадянам відповіді на питання, що пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) та медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
Тож, щоб отримати допомогу від фахівців у сфері охорони здоров’я, потрібно звернутися за номером: 0 (800) 602 019.
Українці зможуть дізнатися інформацію щодо того:
- як саме буде проходити ВЛК;
- які довідки та аналізи необхідні;
- яке медичне обслуговування можна отримати у цивільних закладах;
- якими мають бути ваші дії щодо проходження реабілітації;
- коли потрібно проходити МСЕК;
- що потрібно робити при проходженні МСЕК;
- які документи потрібні при проходженні МСЕК тощо.
Також на "гарячій лінії" громадяни можуть отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей, зокрема щодо лікування за кордоном.
Крім цього, якщо громадянин потребує підтримки у питаннях щодо проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я, процедури оскарження рішень ВЛК та інших питань — можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером: 0 (800) 500 442.
Раніше ми писали, що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК.
Нагадаємо, ми повідомляли, як слід проходити ВЛК, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.
Також ми інформували, яка відповідальність чекає на українців, які відмовляються проходити ВЛК.
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