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Юрист ответил, кто должен явиться в ТЦК без повестки с 1 мая

30 апреля 2024 21:30
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Бригадир София
редактор
Юрист ответил, кто должен явиться в ТЦК без повестки с 1 мая
Очередь возле одного из ТЦК. Фото: "Терен"
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные должны в период с 18 мая по 18 июля посетить ТЦК. Важно, чтобы мужчины не ждали повестки, а явились самостоятельно.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал глава комитета по миграционному праву Ассоциации юристов Украины Владислав Зайцев во вторник, 30 апреля.

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Кому нужно явиться в ТЦК

Юрист отметил, что посещение ТЦК для уточнения своих учетных данных возможно и до указанной даты, но после 18 мая визит нужно будет повторить.

Зайцев подчеркивает, что все украинские граждане, находящиеся на военном учете, должны в течение 60 дней после вступления в силу нового закона явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для обновления своих данных.

Это касается лиц, которые должны быть взяты на военный учет. Они обязаны в течение указанного срока предоставить информацию о своем местожительстве, контактные номера телефонов, электронные адреса (если таковые имеются) и другие личные данные.

"Закон вступает в силу 18 мая 2024 года. Следовательно, до 18 июля 2024 года граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны уточнить учетные данные", — подчеркнул юрист.

Для тех, кого должны взяты на военный учет, сроки регулируются иным образом — в течение 60 дней с момента вступления в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации.

Зайцев отметил, что мобилизация и военное положение в Украине продлены с 6 февраля по 13 мая 2024 года, поэтому отсчет времени для обновления данных будет от нового указа президента о продолжении мобилизации.

Юрист также отмечает, что военнообязанные могут уточнить свои данные через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет, кроме ТЦК и СП.

Для военнообязанных, находящихся сейчас за рубежом, необязательно возвращаться в Украину для обновления данных. Они могут подать информацию по электронной почте своего ТЦК или позвонить по телефону на официальный номер, указанный на сайте соответствующего территориального центра.

Регистрация в электронном кабинете призывника добровольна, и правительство должно обеспечить его создание и функционирование в течение двух месяцев после опубликования закона.

"Поскольку закон в официальном издании Голос Украины опубликовали 17.04.2024, то электронный кабинет призывника ожидается до 17.06.2024", — добавил юрист.

Ранее мы сообщали, как будут наказывать украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК.

Напомним, мы писали, как военнообязанные украинцы могут уточнить свои военно-учетные данные и для ТЦК.

закон
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
юрист

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