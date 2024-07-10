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Із заочної на денну форму навчання — чи дає це право на відстрочку

10 липня 2024 17:51
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів, чи впливає зміна форми навчання на рішення комісії
Студенти на заняттях. Фото: vntu.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські студенти, які здобувають освіту на денній чи змішаній формі навчання, можуть оформити відстрочку від призову. Імовірно, відстрочка надається навіть у ситуації, коли студент переводиться із заочної форми на денну.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для студентів

В процесі загальної мобілізації ті громадяни, які здобувають освіту, мають право на відстрочку від призову.

Для цього, зокрема, потрібно дотримуватися принципу послідовності освіти та навчатися на денній чи змішаній формі.

Чи впливає на відстрочку переведення з однієї форми навчання на іншу

Відповідаючи на питання військовозобов’язаного, який після заочного навчання переводить на денну форму, Юрій Айвазян зазначив, що у цій непростій ситуації не можна однозначно сказати, чи має громадянин право на відстрочку.

"Проте за логікою статті 23 Закону про мобілізацію Ви маєте право на відстрочку саме при зарахуванні до ВНЗ, де навчатиметесь на денній формі", — упевнений юрист.

Нагадаємо, ми повідомляли, які категорії студентів можуть мобілізувати в Україні.

Раніше ми писали, чи може отримати відстрочку чоловік, який навчається на магістратурі.

Також ми інформували, чи мають право на відстрочку здобувачі другої вищої освіти.

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