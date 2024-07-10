Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow С заочной на дневную форму обучения — дает ли это право на отсрочку arrow

С заочной на дневную форму обучения — дает ли это право на отсрочку

10 июля 2024 17:51
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов, влияет ли изменение формы обучения на решение комиссии
Студенты на занятиях. Фото: vntu.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Украинские студенты, получающие образование на дневной или смешанной форме обучения, могут оформить отсрочку от призыва. Вероятно, отсрочка предоставляется даже в ситуации, когда студент переводится с заочной формы на дневную.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для студентов

В процессе общей мобилизации граждане, получающие образование, имеют право на отсрочку от призыва.

Для этого, в частности, следует придерживаться принципа последовательности образования и учиться на дневной или смешанной форме.

Влияет на отсрочку перевода с одной формы обучения на другую

Отвечая на вопрос военнообязанного, который после заочного обучения переводит на дневную форму, Юрий Айвазян отметил, что в этой непростой ситуации нельзя однозначно сказать, имеет ли гражданин право на отсрочку.

"Однако по логике статьи 23 Закона о мобилизации Вы имеете право на отсрочку именно при зачислении в вуз, где будете учиться на дневной форме", — уверен юрист.

Напомним, мы сообщали, какие категории студентов могут мобилизовать в Украине.

Ранее мы писали, может ли получить отсрочку человек, обучающийся на магистратуре.

Также мы информировали, имеют ли право на отсрочку соискатели второго высшего образования.

образование студенты мобилизация отсрочка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь