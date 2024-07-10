Отсрочка для студентов, влияет ли изменение формы обучения на решение комиссии

Студенты на занятиях. Фото: vntu.edu.ua

Украинские студенты, получающие образование на дневной или смешанной форме обучения, могут оформить отсрочку от призыва. Вероятно, отсрочка предоставляется даже в ситуации, когда студент переводится с заочной формы на дневную.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В процессе общей мобилизации граждане, получающие образование, имеют право на отсрочку от призыва.

Для этого, в частности, следует придерживаться принципа последовательности образования и учиться на дневной или смешанной форме.

Влияет на отсрочку перевода с одной формы обучения на другую

Отвечая на вопрос военнообязанного, который после заочного обучения переводит на дневную форму, Юрий Айвазян отметил, что в этой непростой ситуации нельзя однозначно сказать, имеет ли гражданин право на отсрочку.

"Однако по логике статьи 23 Закона о мобилизации Вы имеете право на отсрочку именно при зачислении в вуз, где будете учиться на дневной форме", — уверен юрист.

Напомним, мы сообщали, какие категории студентов могут мобилизовать в Украине.

Ранее мы писали, может ли получить отсрочку человек, обучающийся на магистратуре.

Также мы информировали, имеют ли право на отсрочку соискатели второго высшего образования.