Отсрочка для студентов, влияет ли изменение формы обучения на решение комиссии

С заочной на дневную форму обучения — дает ли это право на отсрочку
Украинские студенты, получающие образование на дневной или смешанной форме обучения, могут оформить отсрочку от призыва. Вероятно, отсрочка предоставляется даже в ситуации, когда студент переводится с заочной формы на дневную.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для студентов
В процессе общей мобилизации граждане, получающие образование, имеют право на отсрочку от призыва.
Для этого, в частности, следует придерживаться принципа последовательности образования и учиться на дневной или смешанной форме.
Влияет на отсрочку перевода с одной формы обучения на другую
Отвечая на вопрос военнообязанного, который после заочного обучения переводит на дневную форму, Юрий Айвазян отметил, что в этой непростой ситуации нельзя однозначно сказать, имеет ли гражданин право на отсрочку.
"Однако по логике статьи 23 Закона о мобилизации Вы имеете право на отсрочку именно при зачислении в вуз, где будете учиться на дневной форме", — уверен юрист.
Напомним, мы сообщали, какие категории студентов могут мобилизовать в Украине.
Ранее мы писали, может ли получить отсрочку человек, обучающийся на магистратуре.
Также мы информировали, имеют ли право на отсрочку соискатели второго высшего образования.
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