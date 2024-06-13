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Кабмін назвав умови відстрочки від мобілізації для догляду за людьми з інвалідністю

13 червня 2024 23:03
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Умови відстрочки для догляду
Чоловіки в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: ЖОТЦК і СП
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Кабінет міністрів визначив умови відстрочки для догляду за людьми з інвалідністю. Також зазначено, що до догляду за особами з інвалідністю може бути залучена лише одна особа.

Про це говориться у новій постанові Кабміну.

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Догляд за людьми з інвалідністю

Зазначається, що у разі відсутності в сім'ї інших осіб, які не є військовозобов’язаними, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву, де зазначає особу, яку вона обирає для свого утримання і догляду за собою.

Також згідно з новим законом про мобілізацію, подати документи на отримання відстрочки віднині можна лише раз.

При цьому відмова у відстрочці може дорівнювати мобілізації.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснили, для чого вручають повістки чоловікам з інвалідністю.  

Додамо, Новини.LIVE повідомляли, кого з українців можуть виключити з військового обліку 2024 року.

Україна
Кабінет міністрів
відстрочка
мобілізація
війна в Україні
війна

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