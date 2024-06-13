Чоловіки в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: ЖОТЦК і СП

Кабінет міністрів визначив умови відстрочки для догляду за людьми з інвалідністю. Також зазначено, що до догляду за особами з інвалідністю може бути залучена лише одна особа.

Про це говориться у новій постанові Кабміну.

Читайте також:

Догляд за людьми з інвалідністю

Зазначається, що у разі відсутності в сім'ї інших осіб, які не є військовозобов’язаними, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву, де зазначає особу, яку вона обирає для свого утримання і догляду за собою.

Також згідно з новим законом про мобілізацію, подати документи на отримання відстрочки віднині можна лише раз.

При цьому відмова у відстрочці може дорівнювати мобілізації.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснили, для чого вручають повістки чоловікам з інвалідністю.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли, кого з українців можуть виключити з військового обліку 2024 року.