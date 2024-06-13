Умови відстрочки для догляду

Кабмин назвал условия отсрочки от мобилизации по уходу за людьми с инвалидностью
Кабинет министров определил условия отсрочки по уходу за людьми с инвалидностью. Также указано, что к уходу за лицами с инвалидностью может быть привлечен только один человек.
Об этом говорится в новом постановлении Кабмина.
Уход за людьми с инвалидностью
Отмечается, что в случае отсутствия в семье других лиц, не военнообязанных, лицо с инвалидностью I или II группы составляет заявление, где указывает лицо, которое он избирает для своего содержания и ухода за собой.
Также, согласно новому закону о мобилизации, подать документы на получение отсрочки отныне можно только раз.
При этом отказ в отсрочке может быть равен мобилизации.
Напомним, ранее в ТЦК объяснили, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.
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