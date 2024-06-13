Умови відстрочки для догляду

Мужчины в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП

Кабинет министров определил условия отсрочки по уходу за людьми с инвалидностью. Также указано, что к уходу за лицами с инвалидностью может быть привлечен только один человек.

Об этом говорится в новом постановлении Кабмина.

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Уход за людьми с инвалидностью

Отмечается, что в случае отсутствия в семье других лиц, не военнообязанных, лицо с инвалидностью I или II группы составляет заявление, где указывает лицо, которое он избирает для своего содержания и ухода за собой.

Также, согласно новому закону о мобилизации, подать документы на получение отсрочки отныне можно только раз.

При этом отказ в отсрочке может быть равен мобилизации.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.

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