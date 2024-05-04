Кабмін продовжив бронь від мобілізації для працівників одного з напрямків транспортної галузі

Українські залізничники. Ілюстративне фото:

Кабінет Міністрів України продовжив бронювання від мобілізації для українських залізничників ще на місяць. Відповідну постанову в п'ятницю, 3 квітня, ухвалив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Бронювання для залізничників

У постанові зазначається, що залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.

Але під продовження "броні" не підпадають ті працівники залізниці, в яких термін бронювання закінчився до моменту ухвалення відповідного рішення Кабміном — 3 травня.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту… які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться у документі.

Скриншот постанови Кабміну

Раніше юристка пояснила, за яких умов заброньовані від мобілізації працівники можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Також ми назвали перелік посад державних службовців, яким надали бронь від мобілізації у 2024 році.