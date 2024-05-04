Кабмін продовжив бронь від мобілізації для працівників одного з напрямків транспортної галузі
Кабінет Міністрів України продовжив бронювання від мобілізації для українських залізничників ще на місяць. Відповідну постанову в п'ятницю, 3 квітня, ухвалив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Бронювання для залізничників
У постанові зазначається, що залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.
Але під продовження "броні" не підпадають ті працівники залізниці, в яких термін бронювання закінчився до моменту ухвалення відповідного рішення Кабміном — 3 травня.
"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту… які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться у документі.
Раніше юристка пояснила, за яких умов заброньовані від мобілізації працівники можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану.
Також ми назвали перелік посад державних службовців, яким надали бронь від мобілізації у 2024 році.
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