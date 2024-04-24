Бронювання від мобілізації 2024 — чи дозволять виїжджати за кордон українцям

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації. Під час особливого періоду виїжджати за кордон заборонено військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, але є певні винятки з правил.

Чи є таким винятком чоловіки, які мають бронь, та чи зможуть вони виїжджати з України, пояснила адвокатка юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко в коментарі Факти ICTV.

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Як пояснила правозахисниця, бронювання — це та сама відстрочка від призову на військову службу. Тож заброньовані працівники підприємств, установ та організацій мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану. Проте це можливо зробити виключно з метою відрядження.

При цьому треба мати з собою певні документи:

які підтверджують мету відрядження;

які підтверджують бронювання;

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

військовий квиток або тимчасове посвідчення, або військово-обліковий документ, в якому буде зазначено, що чоловік має бронювання (або він є студентом), тобто наявність підстави для відстрочки від мобілізації.

Також важливо, щоб така особа повернулася в Україну після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.

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