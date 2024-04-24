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Чи випустять за кордон заброньованих українців 2024 року — роз'яснення адвоката

24 квітня 2024 19:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації 2024 — чи дозволять виїжджати за кордон українцям
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації. Під час особливого періоду виїжджати за кордон заборонено військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, але є певні винятки з правил. 

Чи є таким винятком чоловіки, які мають бронь, та чи зможуть вони виїжджати з України, пояснила адвокатка юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко в коментарі Факти ICTV

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Як пояснила правозахисниця, бронювання — це та сама відстрочка від призову на військову службу. Тож заброньовані працівники підприємств, установ та організацій мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану. Проте це можливо зробити виключно з метою відрядження.

При цьому треба мати з собою певні документи:

  • які підтверджують мету відрядження;
  • які підтверджують бронювання;
  • паспорт громадянина України;
  • закордонний паспорт;
  • військовий квиток або тимчасове посвідчення, або військово-обліковий документ, в якому буде зазначено, що чоловік має бронювання (або він є студентом), тобто наявність підстави для відстрочки від мобілізації. 

Також важливо, щоб така особа повернулася в Україну після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.

 

Раніше ми писали, хто має право на бронь від мобілізації після прийняття нового закону.

Нагадаємо, ми повідомляли, навіщо ТЦК завчасно видають повістки на дату після закінчення бронювання.

Також ми розповідали, як дізнатися, чи вас дійсно забронювали на роботі.

війна
кордон
закон
мобілізація
бронювання
військовозобов'язані

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