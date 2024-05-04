Кабмин продлил бронь от мобилизации для работников одного из направлений транспортной отрасли
Кабинет Министров Украины продлил бронирование от мобилизации для украинских железнодорожников еще на месяц. Соответствующее постановление в пятницу, 3 апреля, принял Премьер-министр Денис Шмигаль.
Об этом говорится на правительственном портале.
Бронирование для железнодорожников
В постановлении отмечается, что железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.
Но под продолжение "брони" не подпадают те работники железной дороги, у которых срок бронирования истек до момента принятия соответствующего решения Кабмином — 3 мая.
"Установить, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта… не закончившиеся на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", — говорится в документе.
Ранее юрист объяснила, при каких условиях забронированные от мобилизации работники могут выезжать за границу во время военного положения.
Также мы назвали перечень должностей государственных служащих, которым предоставили бронь от мобилизации в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!