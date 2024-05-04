Кабмин продлил бронь от мобилизации для работников одного из направлений транспортной отрасли

Украинские железнодорожники. Иллюстративное фото:

Кабинет Министров Украины продлил бронирование от мобилизации для украинских железнодорожников еще на месяц. Соответствующее постановление в пятницу, 3 апреля, принял Премьер-министр Денис Шмигаль.

Об этом говорится на правительственном портале.

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В постановлении отмечается, что железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.

Но под продолжение "брони" не подпадают те работники железной дороги, у которых срок бронирования истек до момента принятия соответствующего решения Кабмином — 3 мая.

"Установить, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта… не закончившиеся на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", — говорится в документе.

Скриншот постановления Кабмина

Ранее юрист объяснила, при каких условиях забронированные от мобилизации работники могут выезжать за границу во время военного положения.

Также мы назвали перечень должностей государственных служащих, которым предоставили бронь от мобилизации в 2024 году.