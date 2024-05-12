Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК

Кабинет министров Украины продолжил бронирование от мобилизации для еще одной категории работников. Речь идет о железнодорожниках.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №492 от 3 мая 2024 года.

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Бронирование от мобилизации

Постановлением правительства было принято решение о бронировании работников государственных акционерных обществ в сфере железнодорожного транспорта. Соответствующий документ подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Бронирование продлили до июня 2024 года.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации на военное время" (Официальный вестник Украины, 2023 г., № 15, ст. 940), которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц", — говорится в документе.

Напомним, из-за военного положения и всеобщей мобилизации в Украине некоторые категории работников имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать.

Также Кабмин переложил на Минобороны полномочия Генерального штаба ВСУ по бронированию от мобилизации. Теперь ведомство получило полномочия рассмотрения и согласования разработанных госорганами списков военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время.