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Кабмін сформував Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації — для чого вона потрібна

19 червня 2024 13:22
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації
Засідання Кабінету міністрів. Фото ілюстративне: Facebook Кабінету міністрів України
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Кабінет міністрів України створив Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу. Вона займеться питаннями призову працівників державних установ та підприємств.

Про це говориться у відповідній постанові Кабміну.

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Очолить групу міністр Кабінету міністрів. Зараз цю посаду обіймає Олег Немчінов.

До групи увійдуть представники Міноборони, МОЗ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, МВС, Мінекономіки, МОН, Міненерго, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Держприкордонслужби, Національної поліції.

Предбачається, що ця група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів.

Основними завданнями є координація з ТЦК та СП щодо оповіщення та мобілізації військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади та у державних підприємствах та установах.

Група координує організацію оповіщення органами виконавчої влади, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації, а також організацію їх призову на військову службу.

Нагадаємо, деяким військовозобов'язаним українцям відмовлятимуть у низці держпослуг. Але, як раніше зазначав Денис Малюська, це не стосуватиметься критично важливих послуг. 

Раніше ми розповідали, як отримати військовий квиток в Україні тим, хто раніше не служив в армії.

Україна
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війна

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