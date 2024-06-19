Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації

Засідання Кабінету міністрів. Фото ілюстративне: Facebook Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів України створив Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу. Вона займеться питаннями призову працівників державних установ та підприємств.

Про це говориться у відповідній постанові Кабміну.

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Очолить групу міністр Кабінету міністрів. Зараз цю посаду обіймає Олег Немчінов.

До групи увійдуть представники Міноборони, МОЗ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, МВС, Мінекономіки, МОН, Міненерго, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Держприкордонслужби, Національної поліції.

Предбачається, що ця група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів.

Основними завданнями є координація з ТЦК та СП щодо оповіщення та мобілізації військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади та у державних підприємствах та установах.

Група координує організацію оповіщення органами виконавчої влади, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації, а також організацію їх призову на військову службу.

Нагадаємо, деяким військовозобов'язаним українцям відмовлятимуть у низці держпослуг. Але, як раніше зазначав Денис Малюська, це не стосуватиметься критично важливих послуг.

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