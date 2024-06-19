Обмеження держпослуг без військового квитка — в Мін'юсті зробили заяву

Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: Pravo.ua

Міністр юстиції Денис Малюська попередив про поширення фейків про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа. Чиновник закликав не вірити дезінформації та слідкувати за нормативно-правовими актами.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у Facebook у середу, 19 червня.

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Фейки про обмеження держпослуг

"У телеграм-каналах із посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС). Це класичний фейк і ІПСО", — йдеться в повідомленні.

За словами Малюськи, деякі послуги вже обмежені, деякі ще будуть обмежуватися, але однозначно не за списками, які ширяться Telegram-каналами.

"Це класичний фейк і ІПСО. Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами", — написав Малюська.

Окремо міністр спростував фейк про те, що нібито без військового квитка не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Допис Дениса Малюськи. Фото: скриншот

Нагадаємо, деяким військовозобов'язаним українцям відмовлятимуть у низці держпослуг. Але, як раніше зазначав Денис Малюська, це не стосуватиметься критично важливих послуг.

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