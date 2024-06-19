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Малюська спростував фейки про адмінпослуги, які не доступні без військового квитка

19 червня 2024 10:36
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Обмеження держпослуг без військового квитка — в Мін'юсті зробили заяву
Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: Pravo.ua
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Міністр юстиції Денис Малюська попередив про поширення фейків про перелік конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа. Чиновник закликав не вірити дезінформації та слідкувати за нормативно-правовими актами.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у Facebook у середу, 19 червня. 

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Фейки про обмеження держпослуг 

"У телеграм-каналах із посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС). Це класичний фейк і ІПСО", — йдеться в повідомленні.

За словами Малюськи, деякі послуги вже обмежені, деякі ще будуть обмежуватися, але однозначно не за списками, які ширяться Telegram-каналами.

"Це класичний фейк і ІПСО. Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами", — написав Малюська.

Окремо міністр спростував фейк про те, що нібито без військового квитка не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Малюська спростував фейки про адмінпослуги, які не доступні без військового квитка - фото 1
Допис Дениса Малюськи. Фото: скриншот

Нагадаємо, деяким військовозобов'язаним українцям відмовлятимуть у низці держпослуг. Але, як раніше зазначав Денис Малюська, це не стосуватиметься критично важливих послуг. 

Раніше ми розповідали, як отримати військовий квиток в Україні тим, хто раніше не служив в армії.

Також ми писали, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК та СП.

Міністерство юстиції
військовий квиток
адміністративні послуги
мобілізація
війна в Україні
Денис Малюська

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