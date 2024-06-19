Правительство создало Межведомственную рабочую группу по мобилизации

Заседание Кабинета Министров. Фото иллюстративный: Facebook Кабинета министров Украины

Кабинет министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу. Она займется вопросами призыва работников государственных учреждений и предприятий.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

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Возглавит группу министр Кабинета Министров. Сейчас этот пост занимает Олег Немчинов.

В группу войдут представители Минобороны, Минздрава, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, МВД, Минэкономики, МОН, Минэнерго, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Госпогранслужбы, Национальной полиции.

Предполагается, что эта группа временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров.

Основными задачами является координация с ТЦК и СП по оповещению и мобилизации военнообязанных граждан, работающих в органах исполнительной власти и государственных предприятиях и учреждениях.

Группа координирует организацию оповещения органами исполнительной власти, их территориальными органами, предприятиями, учреждениями и организациями военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации, а также организацию призыва на военную службу.

Напомним, некоторым военнообязанным украинцам будут отказывать в ряде госуслуг. Но, как ранее отмечал Денис Малюська, это не касается критически важных услуг.

Раньше мы рассказывали, как получить военный билет в Украине тем, кто раньше не служил в армии.