Кабмін вніс зміни до мобілізації жінок — адвокатка про нюанси

Кабмін вніс зміни до мобілізації жінок — адвокатка про нюанси

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 04:30
Уряд вніс деякі зміни в процес мобілізації жінок, а юристка повідомила важливі особливості цих змін
Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяInform

У Кабміні ухвалили постанову №916, яка вносить зміни до правил мобілізації. Ці зміни стосуються лише жінок з медичною та фармацевтичною освітою.

Нюанси щодо залучання жінок до ЗСУ розкрила ТСН адвокатка Марина Бекало.

Які зміни чекають на жінок

Відтепер такі випускниці зобов'язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та ставати на військовий облік. Зазначені зміни не означають обов'язкової мобілізації жінок. Військова служба для жінок залишається добровільною.  

Обов'язок взяття на облік:

  • заклади, що готують фахівців з медичних та фармацевтичних спеціальностей, зобов’язані протягом 7 днів після закінчення навчання передавати списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем їхнього проживання;
  • жінки-випускниці повинні особисто з’явитися до ТЦК протягом 60 днів з моменту закінчення навчання для проходження ВЛК.

Добровільна військова служба:

Якщо жінка добровільно вирішує вступити на військову службу, вона повинна стати на військовий облік в ТЦК та СП, пройти ВЛК і отримати військово-облікову спеціальність відповідно до своєї цивільної професії. Після цього вона підписує контракт на проходження військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в чому принципова різниця між військовозобов'язаним та призовником.

Також ми повідомляли про те, чи переводять із призовника у військовозобов'язані автоматично.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
