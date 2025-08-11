Правительство внесло некоторые изменения в процесс мобилизации женщин, а юрист сообщила важные особенности этих изменений

Кабмин внес изменения в мобилизацию женщин — адвокат о нюансах
В Кабмине приняли постановление №916, которое вносит изменения в правила мобилизации. Эти изменения касаются только женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.
Нюансы по привлечению женщин в ВСУ раскрыла ТСН адвокат Марина Бекало.
Какие изменения ждут женщин
Отныне такие выпускницы обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и становиться на воинский учет. Указанные изменения не означают обязательной мобилизации женщин. Военная служба для женщин остается добровольной.
Обязанность постановки на учет:
- заведения, готовящие специалистов по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны в течение 7 дней после окончания обучения передавать списки выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту их проживания;
- женщины-выпускницы должны лично явиться в ТЦК в течение 60 дней с момента окончания обучения для прохождения ВВК.
Добровольная военная служба:
Если женщина добровольно решает поступить на военную службу, она должна стать на воинский учет в ТЦК и СП, пройти ВВК и получить военно-учетную специальность в соответствии со своей гражданской профессией. После этого он подписывает контракт на прохождение военной службы.
