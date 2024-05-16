Правительство забронировало работников курьерской доставки GLOVO

Букмекерские конторы. Иллюстративное фото: usp-ltd.org

Кабинет Министров забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки. В список вошли, в частности, Glovo, "Фавбет" и Visa.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram со ссылкой на приказ правительства в четверг, 16 мая.

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Бронирование от мобилизации в Украине

"Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, РЭБ — не бронируют, потому что не проходят по критериям. А вот такие, как в перечне они вынуждены бронировать, закон. ..", — написал депутат.

Он рассказал, что на всех совещаниях призывает Минстратегпром изменить критерии бронирования от мобилизации. Поскольку предприятия, которые производят РЭБы и дроны, априори не могут иметь эти пункты, которые заложило министерство.

Приказ Кабмина. Фото: Федиенко

"Сейчас начались блекауты, пока локальные, и все упомянули об операторах связи. Что правда, у операторов вымыли (мобилизовали) персонал на обслуживание!", — подчеркнул Федиенко.

Он отметил, что теперь некому бегать ремонтировать и менять аккумуляторы. А оставшиеся не хотят ездить, потому что брони нет.

"Я говорю, я предупреждал. Связи нет, электричества нет, что из этих предприятий будет работать?", — добавил нардеп.

Скриншот сообщения Федиенко

Комментарий компании GLOVO

В компании GLOVO отреагировали на информацию о бронировании их сотрудников.

Там объяснили, что курьеры компании не будуть имметь бронирования от мобилизации, поскольку они не являются работниками. В GLOVO они оформлены как партнеры.

Скриншот сообщения GLOVO

Ранее стало известно, какие категории военнообязанных лишатся отсрочки от мобилизации с 18 мая.

Также мы писали, что в Украине изменится процесс вручения повесток на улице. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.