Правительство забронировало работников курьерской доставки GLOVO

Кабмин забронировал от мобилизации букмекерские конторы и работников одной из курьерских доставок
Кабинет Министров забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки. В список вошли, в частности, Glovo, "Фавбет" и Visa.
Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram со ссылкой на приказ правительства в четверг, 16 мая.
Бронирование от мобилизации в Украине
"Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, РЭБ — не бронируют, потому что не проходят по критериям. А вот такие, как в перечне они вынуждены бронировать, закон. ..", — написал депутат.
Он рассказал, что на всех совещаниях призывает Минстратегпром изменить критерии бронирования от мобилизации. Поскольку предприятия, которые производят РЭБы и дроны, априори не могут иметь эти пункты, которые заложило министерство.
"Сейчас начались блекауты, пока локальные, и все упомянули об операторах связи. Что правда, у операторов вымыли (мобилизовали) персонал на обслуживание!", — подчеркнул Федиенко.
Он отметил, что теперь некому бегать ремонтировать и менять аккумуляторы. А оставшиеся не хотят ездить, потому что брони нет.
"Я говорю, я предупреждал. Связи нет, электричества нет, что из этих предприятий будет работать?", — добавил нардеп.
Комментарий компании GLOVO
В компании GLOVO отреагировали на информацию о бронировании их сотрудников.
Там объяснили, что курьеры компании не будуть имметь бронирования от мобилизации, поскольку они не являются работниками. В GLOVO они оформлены как партнеры.
Ранее стало известно, какие категории военнообязанных лишатся отсрочки от мобилизации с 18 мая.
Также мы писали, что в Украине изменится процесс вручения повесток на улице. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.
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