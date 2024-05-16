Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кабмин забронировал от мобилизации букмекерские конторы и работников одной из курьерских доставок arrow

Кабмин забронировал от мобилизации букмекерские конторы и работников одной из курьерских доставок

16 мая 2024 11:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правительство забронировало работников курьерской доставки GLOVO
Букмекерские конторы. Иллюстративное фото: usp-ltd.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет Министров забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки. В список вошли, в частности, Glovo, "Фавбет" и Visa.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram со ссылкой на приказ правительства в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Бронирование от мобилизации в Украине

"Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, РЭБ — не бронируют, потому что не проходят по критериям. А вот такие, как в перечне они вынуждены бронировать, закон. ..", — написал депутат.

Он рассказал, что на всех совещаниях призывает Минстратегпром изменить критерии бронирования от мобилизации. Поскольку предприятия, которые производят РЭБы и дроны, априори не могут иметь эти пункты, которые заложило министерство.

бронирование работников букмекерских контор
Приказ Кабмина. Фото: Федиенко

"Сейчас начались блекауты, пока локальные, и все упомянули об операторах связи. Что правда, у операторов вымыли (мобилизовали) персонал на обслуживание!", — подчеркнул Федиенко.

Он отметил, что теперь некому бегать ремонтировать и менять аккумуляторы. А оставшиеся не хотят ездить, потому что брони нет.

"Я говорю, я предупреждал. Связи нет, электричества нет, что из этих предприятий будет работать?", — добавил нардеп.

null
Скриншот сообщения Федиенко

Комментарий компании GLOVO

В компании GLOVO отреагировали на информацию о бронировании их сотрудников.

Там объяснили, что курьеры компании не будуть имметь бронирования от мобилизации, поскольку они не являются работниками. В GLOVO они оформлены как партнеры.

null
Скриншот сообщения GLOVO

Ранее стало известно, какие категории военнообязанных лишатся отсрочки от мобилизации с 18 мая.

Также мы писали, что в Украине изменится процесс вручения повесток на улице. Также работники ТЦК будут иметь право проверять некоторые документы.

Кабинет министров
военный призыв
мобилизация
бронирование
война в Украине
Бронь от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников