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Кабмін змусить бізнеси поставити на військовий облік всі авто та заборонить їздити за межі області

16 травня 2024 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий облік для автомобілів бізнесів — які зміни чекають українців
Засідання Кабміну. Фото: kmu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет Міністрів України хоче змусити бізнеси поставити на військовий облік всі свої автомобілі. До того ж їм планують заборонити їздити не тільки за кордон, а й за межі області.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 16 травня.

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Військовий облік для автомобілів бізнесів

"Як ця норма буде працювати повинен визначити Кабмін. Що він і планує зробити сьогодні своєю постановою. Засідання уряду дуже скоро. І я бачив проєкт такої постанови", — наголосив Железняк.

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Проєкт постанови. Фото: t.me/yzheleznyak

За його словами, він бачив документ, у якому йдеться, що на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу, в тому числі легкові.

Нардеп зазначив, що постановою з 18 травня можуть заборонити юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації, крім суміжних.

"Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті", — наголосив Железняк.

Він розповів, що наразі це рішення ще не прийнято. За його словами, це ризик, що фактично зупинить роботу майже дуже багатьох бізнесів в країні. 

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України з 18 травня перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян під час перетину кордону. Людям радять при плануванні виїзду уточнити свої дані у ТЦК та СП, а також внести інформацію про отримання відстрочки у свій документ.

Також міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс. 

Кабінет міністрів
Ярослав Железняк
кордон
українці
Україна
нардепи
бізнес
автомобіль

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