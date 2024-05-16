Військовий облік для автомобілів бізнесів — які зміни чекають українців

Засідання Кабміну. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України хоче змусити бізнеси поставити на військовий облік всі свої автомобілі. До того ж їм планують заборонити їздити не тільки за кордон, а й за межі області.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 16 травня.

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"Як ця норма буде працювати повинен визначити Кабмін. Що він і планує зробити сьогодні своєю постановою. Засідання уряду дуже скоро. І я бачив проєкт такої постанови", — наголосив Железняк.

Проєкт постанови. Фото: t.me/yzheleznyak

За його словами, він бачив документ, у якому йдеться, що на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу, в тому числі легкові.

Нардеп зазначив, що постановою з 18 травня можуть заборонити юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації, крім суміжних.

"Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті", — наголосив Железняк.

Він розповів, що наразі це рішення ще не прийнято. За його словами, це ризик, що фактично зупинить роботу майже дуже багатьох бізнесів в країні.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України з 18 травня перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян під час перетину кордону. Людям радять при плануванні виїзду уточнити свої дані у ТЦК та СП, а також внести інформацію про отримання відстрочки у свій документ.

Також міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс.