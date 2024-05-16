Военный учет для автомобилей бизнесов — какие изменения ждут украинцев

Заседание Кабмина. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины хочет заставить бизнес поставить на военный учет все свои автомобили. К тому же им планируют запретить ездить не только за границу, но и за пределы области.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 16 мая.

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"Как эта норма будет работать должен определить Кабмин. Что он и планирует сделать сегодня своим постановлением. Заседание правительства очень скоро. И я видел проект такого постановления", — подчеркнул Железняк.

Проект постановления. Фото: t.me/yzheleznyak

По его словам, он видел документ, в котором говорится, что на военном учете должны стоять все транспортные средства бизнеса, в том числе легковые.

Нардеп отметил, что постановлением с 18 мая могут запретить юридическим лицам перемещать транспортные средства, стоящие на военном учете, не только за границу, но и за пределы области регистрации, кроме смежных.

"Службы доставки, перевозчики, почта должны будут работать разве что путем перегрузки на границах областей. Импорт или экспорт только на иностранном транспорте", — подчеркнул Железняк.

Он рассказал, что в настоящее время это решение еще не принято. По его словам, это риск, который фактически остановит работу почти очень многих бизнесов в стране.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, Государственная пограничная служба Украины с 18 мая будет проверять наличие военно-учетного документа в отдельных категорий граждан при пересечении границы. Людям советуют при планировании выезда уточнить свои данные в ТЦК и СП, а также внести информацию о получении отсрочки в свой документ.

Также министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech. Она отметила, что это произошло из-за общественного резонанса.