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Уряд офіційно дозволив ТЦК перевіряти ще один документ в українців — про що мова

20 травня 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — ТЦК офіційно дозволили перевіряти ще один документ
Набір добровольців до "Гвардії Наступу". Фото: ngu.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні набув чинності новий закон, який передбачає посилення мобілізаційних процесів. Крім цього, Кабінет міністрів України надав працівникам ТЦК додаткові повноваження — вони перевірятимуть у військовозобов'язаних чоловіків ще один вид документів. 

Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 травня 2024 року №558 про зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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Тож, відповідно до вищезазначеного документа, співробітники ТЦК та СП, окрім оформлення в установленому порядку відстрочки для військовозобов’язаних та резервістів під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, мають право перевіряти підстави надання відстрочки.

Зауважимо, що всі підстави для відстрочки від призову до лав Збройних сил України, мають бути підтверджені документами. Це можуть бути:

  • витяг із рішення про бронювання за формою відповідно до додатку 3 постанови Кабінету міністрів України №76 від 27 січня 2023 року з місця роботи – для заброньованих осіб;
  • довідка про стан навчання у відповідному виші або науковий установі, студентський квиток тощо – для тих, хто отримує освіту;
  • довідка про медогляд, висновок військово-лікарської комісії, довідка МСЕК або ж документи, що підтверджують інвалідність – для непридатних за станом здоровʼя;
  • довідка про склад сімʼї, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини (дітей), довідка про інвалідність члена сімʼї – для чоловіків, які мають відстрочку за сімейними обставинами.

Водночас, за новим законодавством працівники військкоматів будуть контролювати в державних органах, на підприємствах та у закладах освіти процес бронювання військовозобов’язаних та військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Раніше ми писали, коли в Україні повістки почнуть розсилати поштою

Нагадаємо, ми повідомляли, в Україні замість військового квитка запровадять QR-код.

Також ми інформували, чи надсилатимуть повістки на електронну пошту та в додаток "Резерв+".

війна
мобілізація
документи
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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