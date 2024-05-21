Вручение повестки военнообязанному мужчине в Украине. Фото: УНИАН

Руководители предприятий после получения распоряжения должны обязательно вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Также они будут обязаны безотлагательно информировать территориальные центры комплектования о работниках, не получивших повестки, или написавших заявления об увольнении.

Об этом сообщает издание Sud.ua во вторник, 21 мая.

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Руководители предприятий должны вручить повестки и организовать прибытие работников в ТЦК

Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560, руководители предприятий после получения распоряжения ТЦК должны не только вручить повестки работникам, но и обеспечить их прибытие в территориальные центры комплектования.

Так, руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения соответствующего председателя районной, городской госадминистрации или руководителя районного ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызове резервистов и военнообязанных должны выдать приказ о проведении оповещения, в котором указываются основание и цель, перечень лиц, дата , время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК, ответственные лица и другие вопросы.

Далее должны быть организованы уведомления путем вручения повесток под личную подпись. И обеспечить перевозку или освобождение от обязанностей для прибытия в ТЦК, а также в случае необходимости обратный путь. В случае отказа работников получить повестки или написание заявления об увольнении, необходимо немедленно информировать соответствующий ТЦК.

Ранее мы писали, что порядок прохождения ВЛК претерпел изменения. Глава военно-врачебной комиссии индустриального районного ТЦК в Днепре Елена Седлецка рассказала, что нужно побывать у шести врачей.

Также Кабмин официально разрешил ТЦК проверять еще один документ у украинцев. Сотрудники ТЦК и СП кроме оформления в установленном порядке отсрочки для военнообязанных и резервистов во время мобилизации и в особый период и военное время имеют право проверять основания предоставления отсрочки.