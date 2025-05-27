Мобилизация осужденных в июне 2025 года — кто может служить в ВСУ

Тренировка батальона "Шквал" 28 ОМБр. Иллюстративное фото: "Суспільне Одеса"

С 2024 года в Украине стала возможна добровольная мобилизация осужденных граждан для защиты страны от российских оккупантов. По состоянию на начало мая 2025 года количество добровольцев, которые уже присоединились в ряды ВСУ составляет более 8 тыс. человек. Но, как известно, не все осужденные могут быть привлечены к военной службе.

Кого именно из осужденных граждан Украины могут мобилизовать на военную службу в ряды ВСУ, рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов в интервью "Укрінформ".

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Напомним, что законопроект №11079-1, который предусматривает возможность добровольной мобилизации заключенных для участия в боевых действиях, Верховная Рада Украины приняла 8 мая 2024 года.

Закон предусматривает, что мобилизация заключенного возможна только по его добровольному согласию. В дальнейшем осужденный гражданин, который выразил желание проходить военную службу, должен получить согласие командира воинской части.

Решение об условно-досрочном освобождении для мобилизации в ряды ВСУ принимает исключительно суд.

Мобилизованные из этой категории будут проходить службу в специальных подразделениях. Административный надзор за такими освобожденными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.

Осужденный обязательно должен соответствовать следующим критериям:

наличие более трех лет срока пребывания в тюрьме до окончания определенного наказания;

психическое состояние и состояние здоровья соответствуют требованиям службы в ВСУ (это включает прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем — военно-врачебной комиссии).

Бойцы специального батальона "Шквал". Фото: t.me/brygada47

Кто из осужденных может быть мобилизован

Мобилизовать на военную службу могут:

лиц, осужденных за уголовные проступки и нетяжкие преступления (наказание в виде лишения или ограничения свободы, ареста или исправительных работ, а также лица, которые были освобождены от отбывания наказания);

лица, осужденные за тяжкие преступления, за исключением тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины;

лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием;

подозреваемые или обвиняемые лица, которые во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержатся под стражей или, к которым применена другая мера, чем мера пресечения в виде содержания под стражей.

Соответственно, это означает, что призыву на военную службу подлежат лица, которые:

находятся под следствием в статусе подозреваемого или обвиняемого;

имеют судимость;

имеют снятую или погашенную судимость.

Важно: лица, осужденные за особо тяжкие преступления могут быть мобилизованы только по решению Генерального штаба ВСУ, разведывательных органов или Службы безопасности Украины.

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Напомним, также мы сообщали, какое количество заключенных могут мобилизовать в Украине по состоянию на 2025 год.