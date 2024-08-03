Який документ дає право на відстрочку сьогодні — пояснення юристки

Працівники ТЦК та СП у Львові сьогодні. Фото: facebook Львівський обласний ТЦК та СП

З 1 серпня ніхто не втрачає права на відстрочку. Зокрема, йдеться про тих, хто мав це право після 18 травня.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила юристка Орися Швець.

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Хто має право на відстрочку

"Тобто, чоловіки, які мають дружину з 3 групою інвалідності й у неї онкологічне захворювання, зберігають право на відстрочку. Тому у кожному випадку інформацію краще перевірити. Зробити це можна, відкривши статтю 23 Закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", — каже Швець.

Зі слів юристки, при перевірці представниками ТЦК та СП документів, ви маєте право показувати свій військово-обліковий документ, який є видрукований із "Резерв+".

"Слід зазначати, що він має таку ж саму юридичну силу як військово-обліковий документ у паперовій формі. Якщо виникають конфлікти з представниками ТЦК, то посилайтесь на постанову Кабміну 559, пункт 9, де чітко передбачено, що ці документи мають однакову юридичну силу", — зазначає юристка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як оформити відстрочку для догляду за людиною з інвалідністю.

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