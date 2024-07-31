Термін відстрочки після операції - що каже закон

Операція у лікарні. Фото: informator.ua

У випадку, коли військовозобов’язаний переніс операцію, йому надається відстрочка від мобілізації за станом здоров’я. Максимальний термін цієї відстрочки — шість місяців, після чого громадянин має пройти військово-лікарську комісію при ТЦК.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також:

Відстрочка за станом здоров’я

За певних умов військовозобов’язані громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

Це, зокрема, стосується ситуації, коли громадянин переніс хірургічну операцію.

Військово-лікарська комісія, яку має пройти військовозобов’язаний після операції, визначає термін відстрочки. У таких ситуаціях зазвичай кожен випадок розглядається індивідуально.

Максимальний термін відстрочки

Базовий термін відстрочки за станом здоров’я становить два місяці.

Далі, за потреби, відстрочку можуть продовжити на такий же термін. Максимальний термін відстрочки за станом здоров’я становить пів року.

Після чого військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію для визначення його придатності до військової служби.

Раніше ми писали, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо, ми інформували, де отримати документи про загиблих родичів для оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.