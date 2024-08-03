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Кто имеет право на отсрочку и какой документ следует показывать представителям ТЦК

3 августа 2024 07:31
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Какой документ дает право на отсрочку сегодня - объяснение юриста
Сотрудники ТЦК и СП во Львове сегодня. Фото: facebook Львовский областной ТЦК и СП
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С 1 августа никто не теряет права на отсрочку. В частности, речь идет о тех, кто имел это право после 18 мая.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила юрист Орися Швец.

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Кто имеет право на отсрочку

"То есть мужчины, имеющие жену с 3 группой инвалидности и у нее онкологическое заболевание, сохраняют право на отсрочку. Поэтому в каждом случае информацию лучше проверить. Сделать это можно, открыв статью 23 Закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке", — говорит Швец.

По словам юриста, при проверке представителями ТЦК и СП документов, вы имеете право показывать свой военно-учетный документ, который распечатан из "Резерв+".

"Следует отметить, что он имеет такую же юридическую силу как военно-учетный документ в бумажной форме. Если возникают конфликты с представителями ТЦК, то ссылайтесь на постановление Кабмина 559, пункт 9, где четко предусмотрено, что эти документы имеют одинаковую юридическую силу", — отмечает юрист.

Напомним, мы раньше писали, как оформить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью.

Мы также писали, когда военнообязанным предоставляется право на отсрочку.

Львов мобилизация война в Украине отсрочка ВВК ТЦК и СП лицо с инвалидностью війна юристы права резерв

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07:31 Кто имеет право на отсрочку и какой документ следует показывать представителям ТЦК

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